Голову українського футболу Андрія Павелка відправили до СІЗО на два місяці: перша реакція очільника УАФ (відео)

У п'ятницю, 16 червня, Шевченківський районний суд Львова обрав президенту Української асоціації футболу Андрію Павелку, якого звинувачують у корупції, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 днів, повідомляє Football Hub.

Суддя Галина Білінська задовольнила клопотання прокурора про арешт голови вітчизняного футболу. Рішення стосується справи про розкрадання коштів під час будівництва заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів.

«Слава Україні. Україна переможе. Все буде добре. Ми переможемо», — заявив 47-річний Андрій Павелко після оголошення рішення суду.

Як відомо, фігурантами справи про корупцію є Андрій Павелко та генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький. Їх підозрюють у привласненні 26,5 млн гривень при закупівлі обладнання для будівництва заводу. У листопаді минулого року суд заарештував функціонерів на два місяці, проте вони залишилися на волі, оскільки за них було внесено заставу на суму майже 10 млн гривень.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіст збірної України розлючений переобранням Павелка у виконком УЄФА.

Фото uaf.ua

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