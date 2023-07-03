Карбер закликав гарантувати Україні членство в НАТО та прийняти нову стратегію військової допомоги

Напередодні Вільнюського саміту НАТО президент The Potomac Foundation професор Філіп Карбер та генерал-лейтенант Збройних Сил Канади у відставці Тревор Кадьє презентували доповідь «Куди рухається стратегія відносин України та НАТО», в якій порушують проблему відсутності в Альянсу стратегії безпеки для Східної Європи та закликають НАТО сформувати принципово нову стратегію стримування Росії, як у короткостроковій, так і довгостроковій перспективі, і документально закріпити необхідність членства України в НАТО для реалізації такої стратегії у Східній Європі.

Автори доповіді піддали конструктивній критиці чинну стратегію озброєння України, називаючи її «м'якою» та «недостатньою» для звільнення Україною власних територій.

Філіп Карбер

Доктор Карбер та генерал-лейтенант Кадьє закликають надати Україні все необхідне озброєння для досягнення мети деокупації територій та презентують власне бачення того, які типи озброєнь необхідні для посилення конкретних секторів безпеки та оборони України для досягнення поставлених завдань.

Тревор Кадье

Guildhall опублікував витяги з цієї доповіді.

На додаток до аргументації необхідності документально гарантувати членство України в НАТО доповідь містить п'ять основних позицій.

Перша — НАТО не має стратегії безпеки для Східної Європи перед імперськими амбіціями РФ, а така стратегія необхідна. З одного боку, вона має стати стратегією стримування Росії та ілюструвати Москві безперспективність загарбницьких амбіцій, а з іншого — у перспективі запрошувати Росію стати частиною нової архітектури міжнародної системи безпеки.

Друга — Україна, Фінляндія та Швеція мають стати трьома новими центрами стабільності у Східній Європі, поєднавши в єдине ціле північний та південний фланги НАТО. На Саміті у Вільнюсі необхідно не лише документально оформити потенціал України у зміцненні безпеки альянсу, а й визнати потенційні загрози, спричинені відмовою від використання такого українського потенціалу разом із можливостями Фінляндії та Швеції.

Реалізація потенціалу України для зміцнення безпеки альянсу має бути викладена у форматі плану послідовних дій.

Третя — підривна діяльність кількох членів альянсу проти інтересів колективної безпеки, зокрема діяльність Туреччини та Угорщини, має бути обмежена. Відповідні заходи повинні передбачати обмеження можливості бути частиною військового командування, брати участь у військових навчаннях та обміні розвідувальною інформацією.

Четверта — політика ядерного стримування НАТО ослаблена через суттєве ядерне військове домінування Росії вираженого в типах і числі модернізованих ядерних озброєнь та засобів їх доставки.

П'ята — безрезультативність військової кампанії в Україні може не вплинути на стійкість режиму в РФ, а загроза для Східного флангу НАТО зберігатиметься довгі роки незалежно від того, чи збережеться чинний режим, чи трансформується на більш ліберальний.

Поряд зі зміцненням Північного, Східного та Південного флангів НАТО в перспективі, для Росії має бути прокладений шлях стати частиною західної цивілізації, зокрема стати учасником системи міжнародної колективної безпеки після припинення вогню та виведення військ з території України.

Стосовно стратегії озброєння України автори доповіді зазначають, що Захід має відмовитися від нинішнього «м'якого» підходу та негайно поставити всі необхідні бойові системи, збільшити потенціал командувань армій та обсяги тренувальних програм. Інакше, за їхніми словами, Україна може втратити потенціал для звільнення власних територій.

Автори доповіді наводять власне бачення необхідних Україні типів озброєнь для досягнення цілей зі звільнення суверенних територій. Серед іншого, прописані цілі для конкретних необхідних типів авіації, що є у союзників, запропоновано стратегію створення високоешелонованої системи ППО з певними запропонованими типами сил і засобів, запропоновано новітні методики протидії дронам.

Також, з урахуванням зміненої концепції сил ТРО та їх участю у бойових діях, запропоновано стратегію їх озброєння.

Нагадаємо, Київ вважає, що Україна на саміті у Вільнюсі має отримати чіткий графік вступу до Альянсу або гарантії безпеки та подальшу військову підтримку.

41

Читайте нас у Facebook та Instagram