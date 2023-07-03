Поради Старших Арканів дозволять здобути впевненість: таро-прогноз на тиждень до 9 липня

Кожна людина може підготуватись до майбутніх подій, якщо буде знати свій гороскоп на ту чи іншу дату. Щоб день був щасливим, варто не тільки прислухатися до своєї інтуїції, а й заздалегідь прочитати прогноз експертів, вважають астрологи.

Тарологи розказали, що показують карти на тиждень з 3 по 9 липня, інформує Ukr.Media.

Овни

Цей тиждень буде ідеальним для зміцнення стосунків та романтичних пригод. Аркан «Закохані» радить Овнам не губитися та приймати самостійні рішення, які допоможуть подолати труднощі та розпочати щасливий етап життя. Поспішати не варто — треба зважити всі за і проти.

Карта «Маг» говорить про те, що можливості безмежні. Це означає, що настав час користуватися своїми талантами, шукати нові шляхи розвитку і не боятися залучати в життя нові події та людей. Вміння підлаштовуватися під обставини та вирішувати питання завдяки винахідливості допоможе залучити успіх.

По карті «Імператриця» події розвиватимуться неспішно, проте для хвилювань немає причин. Успіх посміхається Овнам, тому можна спокійно займатися наміченими справами та уважно стежити за розвитком подій. Щасливі знаки долі не дадуть звернути в глухий кут і втратити везіння.

Тельці

Цей тиждень буде часом змін, які обов'язково призведуть до щастя. Аркан «Сила» закликає Тельців вірити в себе і не відмовлятися від своїх бажань. Зараз важливо розвиватися та пізнавати нове, поповнювати багаж знань та активно працювати над створенням успішного майбутнього.

Карта «Імператриця» обіцяє плавний розвиток подій, коли не можна допускати поспіху і недбало ставитися до своїх обов'язків. За цим Арканом Тельців чекають позитивні зміни та можливість налагодити особисті стосунки. Порада карти — не поспішати і насолоджуватися кожним прожитим днем.

«Смерть» у розкладі — карта завершення та звільнення. За цим Арканом Тельці зможуть залишити за спиною все те, що віджило, оновити енергетику і почати новий етап життя. Наповнити його радісними подіями буде простіше, якщо пам'ятати про відповідальність, але не боятися і не відмовлятися від нового.

Близнюки

Цей тиждень липня буде простим і приємним, якщо досягти гармонії та прагнути до балансу у всьому. Аркан «Сила» радить Близнятам не боятися змін та активно працювати над своїми проєктами. Завершити їх важливо не лише для підвищення самооцінки, а й отримання гідної винагороди.

Карта «Помірність» говорить про те, що в середині тижня представникам сузір'я не можна поспішати та піддаватися впливу емоцій. За цим Арканом важливо досягти внутрішньої гармонії, завдяки якій вдасться спокійно пережити можливі негаразди і знайти оптимальні рішення.

Наприкінці тижня по карті «Місяць» Близнята мають бути готовими до отримання несподіваної інформації. Розпорядитися їй потрібно з розумом і самостійно, а щоб не помилитися, приймати рішення важливо у стані спокою та не довіряти малознайомим людям. Також карта говорить про необхідність працювати над собою, щоб уникнути прокрастинації чи розпачу.

Раки

Цього тижня Ракам знадобиться самовладання та готовність до змін. Карта «Повішений» закликає виховувати самовпевненість та не боятися приймати самостійні рішення. Представники сузір'я не зайдуть у глухий кут, якщо будуть мобільні і зможуть переключати увагу.

Карта «Сонце» символізує успіх, перемоги над слабкостями та довгоочікуване звільнення від турбот. За цим Арканом Раки можуть взяти паузу, щоб насолодитися своїми успіхами та поділити радість із дорогими серцю людьми, а можуть розпочати нові проєкти та завершити їх із тріумфом, здобувши не лише нагороду, а й загальне визнання.

Карта «Ієрофант» у розкладі з'являється, коли важливо пам'ятати про відповідальність і правильно розставити пріоритети. Впоратися з непростим завданням допоможуть наставники чи близькі люди, яким можна довіряти. Також Аркан говорить про те, що життя зміниться на краще, якщо почути себе та йти до своєї мети, а не переслідувати чужі ідеали.

Леви

Цей тиждень буде для представників вогняного сузір'я часом самопізнання. Аркан «Помірність» закликає тренувати силу волі, дотримуватись у всьому поміркованості та не поспішати з рішеннями. Карта символізує шлях до успіху, пройти який потрібно самостійно, не нарікаючи на труднощі.

«Смерть» у розкладі — карта змін та довгоочікуваного оновлення. Леви подібно до феніксів зможуть відродитися з попелу, залишаючи в минулому образи та невпевненість, страхи та сумніви. Аркан обіцяє проблеми лише в тому разі, якщо представники Знаку не зможуть відпустити минуле і впровадити нові події.

Карта «Ієрофант» символізує мудрість, уміння правильно розставляти пріоритети, спрагу до знань. Левам варто звернутися до наставників чи мудрих колег, щоб запозичити їхній досвід, вчасно відмовитися від застарілих ідей і не витрачати енергію на вирішення кількох справ. Завершити тиждень важливо без поспіху та направити сили на завершення першочергових завдань.

Діви

Дівам цього тижня знадобиться вольове зусилля, щоб подолати труднощі та здобути щастя. Аркан «Сила» закликає не зволікати і не відкладати важливих рішень на невизначений час. По цій карті подолати тимчасові перешкоди не важко, якщо використовувати внутрішню силу.

Аркан «Суд» завершує низку труднощів і обіцяє Дівам звільнення від складнощів. По цій карті представникам сузір'я важливо пам'ятати про чесність, внутрішню гармонію та налаштовуватися на позитив. Мудрі рішення допоможуть звільнитися від турбот та повернути собі добру репутацію.

«Повішений» у розкладі говорить про те, що представники сузір'я можуть оступитися, якщо халатно ставитимуться до своїх обов'язків або розголошуватимуть плани. Порада Аркана — віддалитися від суєти, зосередитись на роботі та пам'ятати про те, що деякі справи можуть змусити почекати.

Терези

У Терезів цього тижня буде час для того, щоб зірвати куш і здобути свободу від негативу. Аркан «Колесниця» говорить про те, що початок тижня треба провести активно, не сумніваючись у своїх силах. Представникам сузір'я важливо пам'ятати про розподіл енергії, щоб не перепрацювати і не зупинитися за крок від перемоги.

«Смерть» у розкладі — карта довгоочікуваного звільнення. За цим Арканом Терези зможуть попрощатися з минулим, винести цінні уроки з помилок та розпочати новий життєвий етап, наповнений радісними подіями. Порада карти — не давати слабину і не намагатися воскресити те що віджило.

Завершує тиждень Аркан «Мир», який символізує досягнення цілей, набуття гармонії та налагодження стосунків із близькими. По цій карті Терези зможуть насолодитися тим, чого досягли, поділити радість перемоги з дорогими людьми і виконати заповітні мрії, які раніше здавались нездійсненними.

Скорпіони

Скорпіонам цього тижня знадобиться все самовладання та вміння протистояти спокусам. Аркан «Колесо фортуни» символізує зміни, які можуть стати несподіванкою. Порада карти — не поспішати з рішеннями, адже в поспіху можна пропустити значні деталі та втратити контроль.

Карта «Імператриця» символізує мудрість, яка буде потрібна Скорпіонам для прийняття доленосних рішень. Аркан говорить про те, що події розвиватимуться в позитивному ключі, проте чекати на швидкі успіхи не варто. Зараз важливо зосередитись на справах і неквапливо підводити їх до логічного завершення.

«Диявол» у розкладі — карта спокус та випробування волі. Наприкінці тижня представникам сузір'я не можна піддаватися на провокації, робити бездумні вчинки та ризикувати. Настає час, коли потрібно силою волі протистояти негативу та йти у світле майбутнє з високо піднятою головою.

Стрільці

Початок липня, судячи з розкладу, буде не найпростішим, проте завдяки тимчасовим випробуванням Стрільці зможуть стати найкращою версією себе. «Смерть» у розкладі — карта оновлення, які необхідні для щасливого життя. Це означає, що потрібно вчасно залишати минуле за спиною та не втрачати нових перспектив.

Аркан «Диявол» говорить про те, що уникнути неприємностей буде простіше, якщо залишатися пильними, нікого не посвячувати у свої плани і не потурати поганим звичкам. Випробування волі важливо пройти з честю, не намагатися будувати підступи та діяти чесними методами. Така тактика допоможе зберегти репутацію та самовладання.

Карта «Самітник» у розкладі з'являється наприкінці розкладу не даремно. По ній Стрільці зможуть узяти паузу, щоб оцінити свою роботу, розставити пріоритети та вчасно відмовитися від тих планів, які вже не вплинуть на розвиток подій. Важливим буде й відновлення енергії, щоб розпочати новий тиждень активно та у гарному настрої.

Козороги

Козорогам цього тижня важливо пам'ятати про відповідальність та уважність. Аркан «Колесниця» говорить про можливість подолати тимчасові бар'єри, попрощатися з негативом та стати найкращою версією себе. Для цього важливо розподіляти енергію та бути відкритими для нових подій.

Карта «Смерть» говорить про те, що тягнути кота за хвіст не потрібно. Настав час ставити крапки в справах, що тягнуться з минулого, рішуче завершувати токсичні відносини, звільнятися від сумнівів, страхів і тривог. Козерогів чекають позитивні зміни, якщо вони наважаться перевернути сторінку та писати нову історію.

Карта «Повішений» говорить про те, що залишити минуле за спиною вдасться в тому разі, якщо не намагатися стукати в зачинені двері. Зараз важливо переключити увагу, щоб відволіктися і згодом знайти нові рішення для тих питань, які не піддавалися завершенню традиційними способами.

Водолій

Водоліїв цього тижня чекає довгоочікуване звільнення від тривог та турбот. Аркан «Правосуддя» символізує довгоочікуване завершення складних проєктів, гідну нагороду та можливість поставити на місце кривдників. Діяти важливо чесними методами, щоби не зіпсувати репутацію.

«Зірка» в розкладі — карта Вищого провидіння, яке веде представників сузір'я подібно до дороговказної зірки. Порада карти — не звертати з обраного шляху, з оптимізмом дивитися в майбутнє та самостійно писати свою долю, наповнюючи її позитивними емоціями та подіями.

Аркан «Суд» символізує зміни на краще. Ця карта говорить про те, що водолії отримають виправдання, зможуть відновити свою репутацію та здобути успіх. Представникам цього Знаку важливо займатися справами, які приносять не лише дохід, а й задоволення. Настав час шукати шляхи розвитку, а не топтання на місці.

Риби

Цього тижня Рибам буде потрібна відповідальність, уміння тримати себе в руках і правильно розставляти пріоритети. Аркан «Самітник» символізує труднощі, які можуть виникнути через поспіх і невміння бачити перспективи. Вирішити складні завдання буде простіше, якщо поглянути на ситуацію під іншим кутом та знайти оригінальний спосіб виконання роботи.

По карті «Світ» відбуваються позитивні зміни, що наповнюють життя Риб сенсом. Аркан закликає до гармонії та рівноваги, завдяки яким буде простіше приймати рішення, залишатися спокійними та зібраними у неоднозначних ситуаціях. Представники Знаку зможуть виконати навіть найсміливіші бажання, якщо повірять у свої сили.

Аркан «Ієрофант» говорить про те, що Рибам зараз важливо зосередитися на виконанні першочергових завдань. Це означає, що потрібно зосередитись і не відволікатися, пустити всі сили на виконання важливих справ. Важливим супутником успіху буде й уміння переймати досвід мудрих колег — це необхідно для того, щоб не помилятися і не гаяти часу на роботу над помилками.

«ФАКТИ» також писали, яким знакам зодіаку у липні буде везти у всіх справах та проєктах.

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