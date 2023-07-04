Чемпіон світу та Європи з футболу помер у будинку для старих людей

На 80-му році пішов із життя чемпіон Європи-1972 та чемпіон світу-1974 у складі збірної ФРН Горст-Дітер Геттгес. Раніше, у березні 2022-го, після тяжкої хвороби помер партнер Геттгеса по національній команді Юрген Грабовські.

Сумну новину повідомила пресслужба бременського «Вердера», у складі якого захисник провів практично всю кар'єру, у період з 1964-го по 1978-й зігравши за «музикантів» у всіх турнірах 420 матчів та забивши 55 м'ячів.

Der SV #Werder Bremen trauert um seinen Ehrenspielführer Horst Dieter #Höttges .



Der Weltmeister von 1974 і Europameister von 1972 ist am 22. Juni im Alter von 79 Jahren verstorben.



Ein Nachruf auf einen der größten Werderaner aller Zeiten https://t.co/AJAVW7LgxP pic.twitter.com/x3OCAVmK8j - SV Werder Bremen (@werderbremen) July 3, 2023

У складі «Вердера» Горст-Дітер став чемпіоном країни у 1965-му, але значно більших успіхів досяг у футболці збірної ФРН, за яку зіграв 66 матчів та забив 1 м'яч. Також Геттгес є одним із семи футболістів в історії, яким вдалося зібрати повний комплект нагород світових першостей (крім «золота» 1974 року в колекції гравця є «срібло» 1966-го та «бронза» 1970-го).

Після завершення ігрової кар'єри Геттгес у футболі не лишився. Пристрастившись до алкоголю, його життя пішло за похильною. Через погіршений фізичний та психічний стан Горсту-Дітеру діагностували деменцію в 2019 році, після чого разом із дружиною помістили до будинку для старих людей під Бременом, де він і відійшов у кращий світ.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний воротар Антоніо Карбахаль, який першим із футболістів зіграв на п'яти чемпіонатах світу.

92

Читайте нас у Facebook та Instagram