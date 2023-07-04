У Німеччині відкрили підвісний пішохідний міст — один із найдовших у світі

На популярному гірськолижному курорті Віллінген у Німеччині, де завершився суд над злочинцями, які 2019 року скоїли зухвале пограбування в Дрездені, з'явилася нова незвичайна туристична пам'ятка. Тут відкрився висячий міст для пішоходів. Довжина Скайуок Віллінген становить 665 метрів.

Він став найдовшим підвісним мостом у Німеччині й одним із найдовших у світі. Скайуок Віллінген обігнав міст Arouca в Португалії (516 м), який було зведено 2020 року, і поступається тільки Sky Bridge у Чехії (721 м), який було відкрито 2022 року.

Міст у Віллінгені протягнули між двома гірськими схилами біля трампліну Мюленкопфшанце, де проводять етапи Кубків світу зі стрибків із трампліну та лижного двоборства.

Скайуок Віллінген був побудований швейцарськими фахівцями. Він спроектований у так званому тибетському стилі — не має жодних високих компонентів або опор. Міст вільно простягнутий над долиною. Загальна вага конструкції — 125 тонн. Ширина мосту становить 1,3 метра. Максимальна висота над поверхнею — 100 метрів.

Проектувальники стверджують, що міст здатний витримати пориви вітру під час урагану другої категорії — від 154 до 177 кілометрів на годину. На мосту одночасно може перебувати до 750 осіб. Контроль за цим здійснюється в автоматичному режимі.

Доступ буде відкритий цілий рік у світлий час доби — за винятком днів із поганими метеорологічними умовами. На мосту встановлено датчики для вимірювання швидкості вітру та інших параметрів.

Доступ із велосипедами, дитячими візочками та домашніми тваринами заборонений.

Вартість проєкту перевищила 4 мільйони євро. Прохід по мосту платний. Вартість квитка для дорослих — 11 євро, для дітей — 8,50 євро. Місцева влада очікує, що нова визначна пам'ятка додатково залучить у цей регіон до 100 тисяч відвідувачів на рік. Тож витрати на будівництво мають швидко окупитися.

Раніше «ФАКТИ» писали, щоб скоїти з музею в Німеччині крадіжку безцінної колекції золотих монет вагою 4 кг злочинцям вистачило 9 хвилин.

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