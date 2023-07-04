Без шансів на виживання: троє людей загинули у зіткненні легковика з двома вантажівками на Кіровоградщині (фото)

На Кіровоградщині, де нещодавто у страшній ДТП загинули троє дівчат-випускниць, сталася ще однга смертельна дорожньо-транспортна пригода.

Як повідомляють в ДСНС, бійці 12-ї пожежно-рятувальної частини міста Олександрія залучалися до ліквідації наслідків ДТП, яка сталася на трасі Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине біля села Веселе Приютівської громади.

Там в результаті зіткнення легкового та вантажного автомобілів загинули 3 особи: 1982, 1991 та 2008 років народження.

Фото ДСНС

Надзвичайники за допомогою спеціального інструменту рятувальники розрізали пошкоджений автомобіль та деблокували тіла загиблих.

Фото ДСНС

У коментарі виданню «Гречка» речниця Нацполіції в Кіровоградській області Віталіна Бевзенко повідомила, що ДТП сталася 3 липня близько 20:15. «Водій „ВАЗ 2107“ виїхав за межі проїжджої частини, де допустив зіткнення з вантажівкою Isuzu, після чого виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою Reno», — підкреслила вона.

Також напередодні смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася на Волині. За даними обласної поліції, на виїзді із селища Ратне водій автомобіля KIA не вибрав безпечної швидкості руху та не впорався з керуванням автівкою. Машина перекинулася на проїжджій частині.

30-річний водій загинув на місці пригоди, а його 49-річний пасажир від отриманих травм помер вже у лікарні.

Нагадаємо, що у червні на Волині вантажівка перекинула мікроавтобус з майже 20 пасажирами, деякі з них, у тому числі й дитина, постраждали.

Фото ДСНС

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