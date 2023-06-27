Три випускниці загинули, четверо травмовані в моторошному ДТП: за кермом «мерседеса» був сержант поліції

На Черкащині загинуло четверо і ще пʼятеро людей були травмовані. А на сусідній Кіровоградщині не менш жахливою трагедією завершилося свято у випускників Новгородківського ліцею — загинули троє 16-річних дівчат. Ще четверо дітей були госпіталізовані.

Близько половини пʼятої ранку 25 червня на пульт поліції Кіровоградської області надійшло повідомлення про ДТП біля селища Новгородка. Патруль, що першим прибув на місце виявив розбитий «мерседес», який злетів з дороги, та сімох підлітків із травмами різного ступеню. На жаль, вижили не всі пасажири. Двоє дівчат загинули одразу. Чотирьох травмованих «швидка» доставила у новгородківську лікарню. Одна з них, що перебувала у вкрай важкому стані, померла. Двох надалі транспортували в обласну лікарню з травмами середнього ступеня, розповіли «ФАКТАМ» в Кіровоградському центрі екстреної допомоги та медицини катастроф.

- Після закінчення комендантської години діти вирішили зустріти схід сонця за селищем. Підвезти їх визвався 31-річний родич одного з випускників. Разом із ним у автівці було восьмеро людей. Він не впорався з керуванням, і машина злетіла з дороги, — розказала «ФАКТАМ» речниця територіального управління ДБР у Миколаєві Ольга Проценко. — Десь за годину після ДТП місцева поліція викликала наших слідчих — як зʼясувалося, водій був сержантом поліції. Він добровільно пройшов тестування драгером, який показав, що він був нетверезий — у крові водія було 1,29 проміле алкоголю.

До речі, медики, що виїхали на виклик і надавали допомогу постраждалим, не пам’ятають, щоб там був водій «мерседеса». За інформацією джерела «ФАКТІВ», він з місця пригоди зник. Але його швидко знайшли — водій начебто намагався пояснити, що, оскільки його травми були незначні, побіг за допомогою. Хоча чомусь так і не викликав — «швидку» та поліцію про ДТП сповістив водій автівки, яку на дорозі зупинив один з пасажирів «мерседеса».

Місце аварії

Як з’ясувалося, у суботу в Новгородківському ліцеї був випускний. Після школи спочатку святкували у місцевій кав’ярні, потім частина випускників зібрались у однокласника, з ними було кілька родичів. Вирішили чекати до четвертої ранку (закінчення комендантської години), щоб традиційно піти зустрічати схід сонця. З ними було й кілька старших, серед яких і сержант-поліцейський — родич хазяїна будинку. Під ранок старші розійшлися спати, поліцейський же, хоч за час святкування досить випив, запропонував підвезти компанію за селище. Йти, мовляв, довго, а сонце скоро зійде. Спочатку зголосилося їхати четверо дітей, потім підійшло ще троє.

Поруч із водієм на правому передньому сидінні сіло двоє дівчат. Ще троє дівчат і двоє хлопців втиснулися на задньому. Селищем їхали спокійно, одна з дівчат, що вижила, сказала, що на спідометрі було 20 кілометрів. Але невдовзі водій надавив на газ і став хизуватися своєю вправністю та слухняністю машини, різко подаючи кермо вправо-вліво. Швидкість була дуже великою. Раптом автівка почала забирати в кювет управо, водій намагався виправити ситуацію, крутнув кермо вліво. Та це вже не допомогло — авто злетіло з дороги в поле й разів зо три перекинулося. Кілька дівчат вилетіли з салону, по двом із них прокотилася, перевертаючись, автівка. Одну дівчину машина вбила одразу, другу причавила так, що та не могла вибратися з-під неї.

Один із хлопців, якого із заднього сидіння викинуло на переднє, вибрався через лобове скло і почав допомагати іншим. Дістав свого товариша з заднього сидіння, вони хотіли підняти машину, щоб вивільнити подругу, що кричала, привалена автівкою, але сили на це не вистачило. Тоді побіг на дорогу, якою, незважаючи на ранній час, вже хтось їздив.

Наталія Дорошко с директором ліцею

Водія в цей час біля авто ніхто не бачив. Та, оскільки його особистість була відома, місцеві поліцейські швидко знайшли колегу й привезли на місце.

Смертельна аварія з трьома загиблими та двома травмованими неповнолітніми трапилася на трасі «Кропивницький- Кривий Ріг- Запоріжжя». Водій автомобіля «Mercedes-Benz» — сержант поліції з Кропивницького райвідділку, що був у стані алкогольного сп’яніння, — грубо порушив правила дорожнього руху, перевищивши швидкість не справився з керуванням і допустив з’їзд авто в кювет з подальшим перекиданням. Він затриманий, йому повідомлено підозру. Прокуратура проситиме в суді про відсторонення його від посади та безальтернативне тримання під вартою, повідомили в Кіровоградській обласній прокуратурі. Досудове слідство здійснює ДБР. Підозрюваному за вчинення у стані алкогольного сп’яніння дорожньо-транспортної пригоди, що спричинила загибель кількох осіб, загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Понеділок, 26 червня у Новгородківській громаді був оголошений днем жалоби за загиблими в цій ДТП дівчатами: Діаною Каналош із сусіднього з Новгородкою села Білозерного, Оленою Грищук (дівчина з матірʼю тільки недавно переїхали на Кіровоградщину, рятуючись від війни) та уродженкою Новгородки Наталею Дорошко. Олена та Наталя закінчили ліцей із медалями, всі дівчата, що ще в суботу по черзі фотографувалися на пам’ять з директором ліцею, збиралися вчитися далі у вишах. Так, золота медалістка Наталя Дорошко схилялася до вступу в університет ДСНС — її батько майже все життя пропрацював у цій службі, — але ще роздумувала, чи не стати педагогом, як матір. Діана Каналош на відмінно склала іспити, закінчила водійські курси і також вибирала виш…

Діану в понеділок поховали в Білозерному, Наталю — на центральному кладовищі Новгородки. Траурні церемонії рознесли в часі, щоб однокласники могли попрощатися з обома дівчатами.

Прощання з Оленою відбудеться пізніше.

Раніше «ФАКТИ» писали, суддя напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту, сиротами лишились троє дітей.

На фото в заголовку Олена Грищук, Наталія Дорошко, Діана Каналош

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