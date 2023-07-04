Російського військового підозрюють у смерті 12-річної дівчинки, яка зникла під Маріуполем

У районі тимчасово окупованого Маріуполя, де нещодавно підпілля ліквідувало групу російських офіцерів, знайшли мертвою 12-річну дівчинку. Існує версія, що в її смерті винен російський військовий

Як повідомляє Маріупольська міська рада, Ірина Губарєва зникла 30 червня у селищі Мангуш. Дівчинка пішла на зустріч з подругами, більше її не бачили. Школярку шукали і невдовзі знайшли мертвою у селищі Республіка, що майже за 30 км від Мангуша.

«За однією із версій, дівчину збив на автомобілі російський військовий. Він поклав тіло до машини та вивіз у поле, де її і знайшли. Офіційної інформації від окупантів ще немає. Це не поодинокі випадки, коли зникають діти та дорослі, ніхто ці випадки не розслідує, бо закон не розповсюджується на російських окупантів», — зазначили у міськраді.

Нагадаємо, що нещодавно в окупованому Бердянську рашисти вбили двох підлітків — Тиграна Оганісяна і Микиту Ханганова, які боролися з окупантами.

Фото зі сторінки Маріупольскої міськради

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