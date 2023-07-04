Теракт у Тель-Авіві: дев'ятеро людей поранені, нападника застрелили

У вівторок, 4 липня, близько 13:00 за місцевим часом у Тель-Авіві було здійснено теракт. Автомобіль на швидкості виїхав на тротуар і врізався у людей на автобусній зупинці. Водій вискочив з машини та напав на перехожих. Він був озброєний гострим предметом — ножем чи заточкою.

Приблизно через 15 хвилин поліція заявила, що терориста нейтралізовано. Як з'ясувалося, його застрелив мотоцикліст з особистої зброї.

Влада повідомила про дев'ятьох постраждалих, зокрема жінку. Всі вони були доставлені до лікарень Тель-Авіва. Стан трьох постраждалих оцінюється як тяжкий.

Особу терориста встановлено. Ним виявився 23-річний Абд Елухаб Халайла, житель села Самуа, яке розташоване біля Хеврона. Молодий палестинець отримав дозвіл на тимчасове проживання в Ізраїлі на тій підставі, що нібито потребував лікування.

Наразі поліція допитує його знайомих та родичів, зокрема рідного брата.

Як повідомляли «ФАКТИ», ізраїльська армія проводить масштабну антитерористичну операцію в Дженіні на Західному березі річки Йордан. У відповідь радикальні палестинські організації та угруповання закликали фактично до нового етапу інтифади. Теракт у Тель-Авіві можна розцінювати як її початок.

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