В Генштабі ЗСУ назвали втрати ворога за добу: 670 окупантів, 36 артсистем та 12 БПЛА оперативно-тактичного рівня

Розпочалася чотириста дев’яносто сьома доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 40 бойових зіткнень, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Противник завдав ракетного удару по місту Первомайський та селищу Білий Колодязь Харківської області. Крім того, зафіксовано 47 авіаційних ударів та здійснено 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт.

Своєю чергою авіація сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника, 3 — по зенітно-ракетних комплексах та 1 — по пункту управління ворога. Крім того, нашими захисниками було знищено 5 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 4 склади боєприпасів, 18 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.

Загальні бойові втрати противника за минулу добу склали:

- особового складу — 231 700 (+670) осіб ліквідовано,

- танків — 4062 (+3) од,

- бойових броньованих машин — 7917 (+9) од,

- артилерійських систем — 4288 (+36) од,

- РСЗВ — 656 (+9) од,

- засобів ППО — 395 (+1) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3614 (+12),



- автомобільної техніки та автоцистерн — 6865 (+22) од,

- спеціальної техніки — 598 (+8).

Нагадаємо, останнім часом у рф знов на порядку денному стало питання застосування у цій війні ядерної зброї. Його обговорюють на росТВ, про це пишуть у ЗМІ. Українське керівництво заявило, що має інформацію про підготовку росіянами «небезпечної провокації» на ЗАЕС. За даними нашої розвідки, на даху кількох енергоблоків Запорізької атомної станції російські військові розмістили предмети, схожі на вибухівку. Раніше глава ГУР Буданов заявляв, що рф вже закінчила підготовку для підриву станції. За його словами, в разі отримання наказу, все станеться миттєво. Зазначимо також, що останніми днями російські канали почали масово розганяти інформаційне «вкидання» про те, що ЗСУ нібито хоче своїми дронами та ракетою влаштувати катастрофу на ЗАЕС.

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