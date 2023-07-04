У ніч проти вівторка, 4 липня, російська федерація, як і напередодні, завдала чергового удару іранськими ударними БпЛА «Shahed» по Україні. Інформація щодо наслідків російської терористичної атаки наразі уточнюється.

Як повідомляє в ранковому зведенні Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби російські окупанти застосували 3 зенітні керовані ракети із ЗРК С-300 та 22 іранських ударних БпЛА типу «Shahed» по цивільних інфраструктурних об’єктах у Сумській, Донецькій та Запорізькій областях. В результаті протиповітряного бою наші воїни знищили 16 ударних БпЛА типу «Shahed». Загалом, ворог завдав 56 авіаційних ударів та здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення та руйнування і пошкодження цивільної інфраструктури, багатоповерхівок та приватних житлових будинків. Зокрема, ворог завдав удару дронами-камікадзе по Сумах, де є жертви та постраждалі.

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог активно завдавав авіаударів. При цьому наші захисники успішно відбили 7 атак противника в районах південніше Новоселівського, Нововодяного, західніше Діброви Луганської області та північно-східніше Серебрянського лісництва і неподалік Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили 9 атак противника в районах Григорівки, Богданівки, західніше Ягідного, Іванівського та південо-східніше Білої Гори Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, під ворожими авіаударами та вогнем артилерії, наші захисники відбили 15 атак противника в районі міста Мар’їнка.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Рівнополя Донецької області, який нещодавно звільнили ЗСУ.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів.

За словами речника Генштабу Андрія Ковальова, північніше та південніше міста Бахмут Сили оборони продовжують чинити тиск на противника, вибивають його з раніше захоплених рубежів. Вони «мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах».

«Противник чинить шалений спротив, зазнає величезних втрат. Тут тривають важкі бої», — цитує Ковальова Military Media Center.

У той же час українські військові продовжують стримувати наступ російських окупаційних військ на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 зенітно-ракетних комплекси, 2 райони зосередження живої сили, 26 артилерійських засобів на вогневих позиціях та станцію РЕБ ворога.

«Російські окупанти продовжують порушення норм міжнародного гуманітарного права та використання дитячих закладів тимчасово окупованих населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям. Так, в населеному пункті Макарове Луганської області на території дитячого оздоровчого табору російські військовослужбовці облаштували військовий шпиталь, де знаходиться понад 100 поранених окупантів. По всій території табору розосереджена російська військова техніка та блокпости. В безпосередній близькості знаходяться житлові будинки місцевого населення», — йдеться у повідомленні Генштабу.

Подібна ситуація і в місті Лиман Луганської області, де російські окупанти переобладнали під військовий шпиталь дитячий оздоровчий табір «Ялинка», в якому на лікуванні також перебуває понад 100 поранених загарбників. Територія табору також використовується для зберігання військової техніки.

Станом на ранок вівторка, 4 липня, втрати особового складу ворога перевищили 231 тисячу військових. За добу українські бійці знищили, зокрема, більше 30 артсистем та три системи ППО ворога.

Нагадаємо, що американський генерал Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, заявив що контрнаступ України «неухильно просувається вперед, усвідомлено прокладаючи собі шлях через дуже складні мінні поля». Він також додав, що «це буде дуже довго і буде дуже, дуже криваво — ні у кого не повинно бути жодних ілюзій щодо цього».

Фото Генштабу ЗСУ

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