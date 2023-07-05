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Окупанти атакували безпілотниками Дніпропетровщину: ППО збила один «шахед»

9:06 5 липня 2023
шахед

Російська окупаційна армія вночі та вранці, 5 липня, вкотре атакувала дронами Дніпропетровську область.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Силами Повітряного Командування „Схід“, після опівночі, було збито один безпілотник типу „шахед-136“ над Дніпропетровською областю», — написав він.

Крім того, ворог вранці вдарив за допомогою БпЛА по Марганецькій громаді Нікопольського району.

«Попередньо, постраждалих немає. Наслідки з'ясовуються», — зазначили в ОВА.

Зазначимо, ворожа армія майже щодня атакує Нікопольський район за допомогою артилерії, ракет та дронів. 3 липня, внаслідок обстрілу постраждала жінка похилого віку. Зокрема, під час атаки, 1 липня, у Нікопольському районі були пошкоджені їдальня, адмінбудівля, церква, та кілька будинків.

Як повідомляли «ФАКТИ», Сили оборони минулої доби знищили 13 дронів ворога. Також було ліквідовано понад 600 російських військових.

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