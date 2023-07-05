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Латвія продовжила тимчасовий захист для українських біженців

9:25 5 липня 2023
паспорт

Латвія, яка призупинила прийом візових заявок для всіх категорій громадян рф, продовжила тимчасовий захист українців до кінця 2023 року. Про це повідомив український обмудсмен Дмитро Лубінець.

Для українців програма захисту діяла до 30 червня 2023 року. Рішення про продовження уряд прийняв 1 липня.

Українці, які вже приїздять до Латвії, протягом перших 120 днів перебування в країні будуть забезпечені безкоштовним проживанням та харчуванням незалежно від їхньої фінансової спроможності.

Після 120-денного періоду право на безкоштовне житло матимуть тільки незахищені категорії:
- люди з інвалідністю та люди, які за ними доглядають;

- особи пенсійного віку;

- ті, хто у Латвії здобуває освіту на денній формі навчання в закладі дошкільної, початкової, загальної середньої або професійної середньої освіти або є студентами денної форми навчання у вищому навчальному закладі;

- жінки у відпустці по вагітності та пологах;

- один з батьків дитини у період догляду за нею.

«Програма розміщення українських біженців у Латвії є прикладом гуманітарної та спільної відповіді на гострий глобальний виклик. Це свідчить про солідарність та відкритість Латвії щодо людей, які постраждали від збройної агресії російської федерації проти України», — пише обмудсмен.

Нагадаємо, у Чехії з 1 липня змінилися умови перебування для біженців з України. Це може призвести до того, що українці почнуть масово переїздити з країни.

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