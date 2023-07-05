Частина потягів з Польщі затримуються: названо причину

Потяги «Укрзалізниці», які курсують маршрутом Україна-Польща, у середу, 5 липня, затримуються від 2 до 6 години через проблеми на залізниці біля польського Перемишля.

Про це повідомляється у Telegram-каналі перевізника.

«Через травмування людини на колії поблизу Перемишля у Польщі та тривалі слідчі дії польської поліції, поїзди „Укрзалізниці“ перемишльського напрямку затримуються», — йдеться в повідомленні.

Станом на 8 ранку, слідчі дії на місці завершено і поїзди продовжують курсування з відставанням від графіка:

- 716/715 Перемишль — Київ +5:52

- 32/31 Перемишль — Запоріжжя +4:24

- 54/53 Перемишль — Київ +5:40

- 36/35 Перемишль — Одеса +5:40

- 37/38 Ужгород — Одеса +3:41

- 705/706 Київ — Перемишль +1:39

При цьому 82 інших поїзди «Укрзалізниці» прямують по Україні чітко за розкладом.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» нещодавно запустила в Україні «жіночі вагони», тестування яких проходило у травні цього року.

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