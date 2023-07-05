Частина потягів з Польщі затримуються: названо причину
Потяги «Укрзалізниці», які курсують маршрутом Україна-Польща, у середу, 5 липня, затримуються від 2 до 6 години через проблеми на залізниці біля польського Перемишля.
Про це повідомляється у Telegram-каналі перевізника.
«Через травмування людини на колії поблизу Перемишля у Польщі та тривалі слідчі дії польської поліції, поїзди „Укрзалізниці“ перемишльського напрямку затримуються», — йдеться в повідомленні.
Станом на 8 ранку, слідчі дії на місці завершено і поїзди продовжують курсування з відставанням від графіка:
- 716/715 Перемишль — Київ +5:52
- 32/31 Перемишль — Запоріжжя +4:24
- 54/53 Перемишль — Київ +5:40
- 36/35 Перемишль — Одеса +5:40
- 37/38 Ужгород — Одеса +3:41
- 705/706 Київ — Перемишль +1:39
При цьому 82 інших поїзди «Укрзалізниці» прямують по Україні чітко за розкладом.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» нещодавно запустила в Україні «жіночі вагони», тестування яких проходило у травні цього року.518