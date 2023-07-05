36.76 / 37.38 40.26 / 41.03
Київ: +21
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Частина потягів з Польщі затримуються: названо причину

9:46 5 липня 2023
потяг

Потяги «Укрзалізниці», які курсують маршрутом Україна-Польща, у середу, 5 липня, затримуються від 2 до 6 години через проблеми на залізниці біля польського Перемишля.

Про це повідомляється у Telegram-каналі перевізника.

«Через травмування людини на колії поблизу Перемишля у Польщі та тривалі слідчі дії польської поліції, поїзди „Укрзалізниці“ перемишльського напрямку затримуються», — йдеться в повідомленні.

Станом на 8 ранку, слідчі дії на місці завершено і поїзди продовжують курсування з відставанням від графіка:
- 716/715 Перемишль — Київ +5:52
- 32/31 Перемишль — Запоріжжя +4:24
- 54/53 Перемишль — Київ +5:40
- 36/35 Перемишль — Одеса +5:40
- 37/38 Ужгород — Одеса +3:41
- 705/706 Київ — Перемишль +1:39

При цьому 82 інших поїзди «Укрзалізниці» прямують по Україні чітко за розкладом.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» нещодавно запустила в Україні «жіночі вагони», тестування яких проходило у травні цього року.

518

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Город

Що посадити на грядці після цибулі: поради досвідчених городників

повінь у місті Куруме

У Японії оголосили евакуацію 2 мільйонів людей: що сталося

Ремінь безпеки

В Україні можуть скасувати штраф для водіїв за поширене порушення ПДР

Огірки та помідори

Дайте томатам і огіркам молока: вони так зрадіють, що урожай будете збирати ящиками

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту