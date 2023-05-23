В українських поїздах з'являться «жіночі» купе: «Укрзалізниця» вже тестує новий сервіс

«Укрзалізниця», яка нещодавно запускала додаткові потяги та автобуси через атаку дронів, розглядає можливість запровадження «жіночих» купе. Про це повідомили в компанії.

«Що для цього потрібно: розробити IT-рішення, внести зміни до нормативних актів, проконсультуватися з юристами, міжнародними та українськими громадськими організаціями. Поряд з цим ми працюємо над комплексним підвищенням безпеки поїздок: усі нові та модернізовані вагони — а це вже близько 15% вагонів у активному використанні — оснащені камерами відеоспостереження та кнопками виклику провідника», — йдеться у повідомленні.

«Безпека українців — незалежно від гендеру — є нашим фундаментальним пріоритетом, особливо в період повномасштабної війни. Наші залізничники уважно вивчили світовий досвід, адже жіночі купе або вагони існують у деяких країнах Азії та були протестовані в Європі. Ми віримо в комплекс заходів, де тривожні кнопки та сигналізація в купе, відеоспостереження, посилене патрулювання і невідворотне покарання за будь-який доведений прояв домагань відіграватимуть ключову роль у викоріненні цього явища. Тому поточне рішення залізниці — допомогти жінкам почуватися комфортніше та безпечніше за допомогою комплексу заходів, одним з яких стане „пілот“ з жіночими купе. Ми тестуватимемо їх упродовж декількох місяців та разом з громадою і фахівцями приймемо рішення щодо масштабування. Це буде залежати від реального попиту та відгуків», — зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

В компанії зазначили, що на першому етапі послугу з купівлі квитків у «жіночі» купе можливо реалізувати тільки через мобільний застосунок УЗ.

Як писали «ФАКТИ», раніше «Укрзалізниця» запустила з Харкова та Києва нові потяги до Польщі та змінила правила продажу квитків.

32

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram