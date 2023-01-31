«Укрзалізниця» запускає з Харкова та Києва нові потяги до Польщі: як вони курсуватимуть

«Укрзалізниця», яка з 1 лютого запускає потяг з Харкова до Львова, повідомляє про розширення мережі залізничних сполучень України та Польщі.

В компанії повідомили, що у лютому почнуть курсувати поїзди № 89/73 — 74/90 Харків, Київ — Перемишль та № 67/19 — 20/68 Київ — Варшава, Хелм.

Поїзд № 73/74 Харків — Перемишль відправлятиметься з Харкова з 19 лютого по непарних числах о 14:07. До Києва поїзд прибуватиме о 21:04, а до Перемишля — об 11:13. В зворотному напрямку, з Перемишля, поїзд відправлятиметься по парних числах з 20 лютого о 13:45, і прибуватиме до Харкова о 10:01.

Поїзд № 67/19 — 20/68 Київ — Варшава, Хелм відправлятиметься з Києва щодня з 19 лютого о 18:14, до Хелма прибуватиме о 4:55, до Варшави поїзд № 67/68 прибуватиме о 10:12. В зворотному напрямку, з Варшави, поїзд № 67/68 відправлятиметься о 17:45; з Хелма поїзд № 19/20 відправлятиметься о 23:45 і прибуватиме до Києва о 13:07.

Пасажири поїзда № 19/20, прибувши до Хелма, можуть зручно пересісти на польський поїзд ІС67, який прибуватиме до Варшави о 10:12. Так само в зворотному напрямку: з Варшави польський поїзд ІС68 виїжджатиме о 17:45 і прибуватиме до Хелма о 21:10. Квитки на ці рейси треба купувати заздалегідь онлайн на сайті польської залізниці.

Квитки на поїзди вже доступні в застосунку (https://app.uz.gov.ua/start) Укрзалізниці, в чат-боті (https://t.me/Ukrzaliznytsia_Tickets_Bot) та на сайті (https://booking.uz.gov.ua/).

Нагадаємо, що днями в «УЗ» внесли зміни, пов'язані з реалізацію квитків, які були повернуті пасажирами. Вони з'являтимуться у системі продажу чітко за один день до дати поїздки. А відкриття продажу квитків на потяги розпочинається о 08:00 рівно за 20 днів до поїздки. На найбільш ажіотажні міжнародні рейси (зокрема, № 67/68 Київ — Варшава — Київ) купівлю квитків перевели виключно в онлайн-канали та ввели обмеження: не більше, ніж чотири в одні руки.

Фото «УЗ»

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