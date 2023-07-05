ЗСУ ведуть наступ на трьох напрямках: в Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

Українські військові продовжують вести наступ на трьох напрямках фронту, хоча ще й не пустили в дію свої основні сили.

ЗСУ просуваються вперед в районі села Кліщіївка Бахмутського району. Ідуть важкі бої.

Про це заявив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов в етері телемарафону.

«На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії. Північніше та південніше міста Бахмут продовжують чинити тиск на противника, вибивають з раніше захоплених рубежів. В районі Кліщіївки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах», — розповів він.

За словами спікера, противник чинить потужний опір та застосовує резерви, зазнає величезних втрат.

«Тривають важкі бої. Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках», — додав Ковальов.

Загалом, за його словами, сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському, Бердянському напрямках.

«Закріплюються на досягнутих рубежах. Завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби», — додав він.

Водночас в Інституті вивчення війни стверджують, що ЗСУ просунулися на трьох напрямках у районі Бахмута та Авдіївки Донецької області та закріпилися на нових позиціях поблизу Бахмута. Крім того, у вівторок, 4 липня, генерал Олександр Сирський заявив, що українські військові зможуть звільнити тимчасово окупований Бахмут Донецької області під час контрнаступу.

«На всіх напрямках наші сили оборони інтенсивно нищать наступальні спроможності ворожої армії. Знищені пункти управління, особовий склад, техніка та озброєння — це все те, що планувалось використати проти нас, але вже не вийде», — повідомила також заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Нагадаємо, за минулу добу втрати ворога в Україні склали понад 600 окупантів, 13 дронів та десятки одиниць іншої військової техніки.

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