«Все ще попереду»: Сирський про контрнаступ ЗСУ

Україна ще не задіяла в контрнаступі та звільненні територій свої основні військові сили.

Про це заявив командувач Сухопутними військами Олександр Сирський в інтерв'ю британському виданню Тhe Guardian.

За його словами, росіяни передбачали місця, де українські військові можуть завдати найсильнішого удару. Однак Сирський заявив, що Україна не задіяли основні сили у контрнаступі.

«Все ще попереду», — сказав він.

Командувач зауважив, що всі очікують швидких результатів від контрнаступу. Однак необхідно бути готовим до того, що це займе певний час.

«Кожен хоче досягти великої перемоги миттєво й одразу. І ми теж. Але ми маємо бути готові до того, що цей процес займе деякий час, тому що з обох сторін зосереджено багато сил, багато матеріальних засобів і багато інженерних перешкод. Наші головні сили ще не вступили в бій, і ми зараз шукаємо, промацуємо слабкі місця в обороні ворога. Все ще попереду», — підкреслив він.

Нагадаємо, на початку червня українські військові посилили наступальні дії у Запорізькій та Донецькій областях. ЗСУ вдалося звільнити вісім населених пунктів. Проте останніми днями російські окупанти активізувалися на Лимано-Куп'янському напрямку. Українські захисники стримують штурми ворога. Також, за даними військових, українські захисники просунулися на Таврійському напрямку на кілометр та вирівняли лінію фронту.



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