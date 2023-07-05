Шок на випускному: дівчину привезли в труні вампіра, а потім вона «повстала з мертвих»

В Британії, де навіть принцеси є революціонерками щодо освіти, Абі Рікетс змусила своїх однокласників понервувати, коли з'явилася на шкільний випускний у готичній труні і «повстала з мертвих» на червоній доріжці з «похоронним персоналом» на буксирі. Більшість підлітків обирають класичну, гламурну сукню або костюм для випускного вечора, але у 16-річної дівчини, як виявилось, були інші ідеї, щоб виділитися з натовпу, про це пише mirror.co.uk.

Суперфанатка вампірів цілий рік планувала приголомшливий трюк, щоб здивувати своїх однокласників — з використанням справжньої дерев'яної труни та «похоронного персоналу». Абі вдягла чорну мереживну сукню з корсетом, мереживні колготки та чорні черевики і загорнулася в труну із заплющеними очима та схрещеними руками. «Після того, як труну винесли на червону доріжку, я різко розплющила очі і „повстала з мертвих“ на очах у радісного натовпу», — розповіла Абі з Донкастера, що у Південному Йоркширі, і зізналася, що грає готик-метал.

«Всі аплодували, кричали і плескали в долоні. Вони всі були вражені. Мої вчителі сказали, що це було дивовижно, що вони ніколи не бачили нічого подібного і що це увійде в історію», — додала вона.

Абі залучила свого 54-річного батька Алана і 18-річного брата Джона, щоб вони вбралися в чорне і сонцезахисні окуляри, як «похоронний персонал».

Абі витратила дві години, щоб підготуватися до свого моторошного виходу, і сказала, що була в захваті від того, що це перетворилося на сімейну справу.

«Це було дивовижно, що мій тато і брат були залучені до цього. Спочатку ми хотіли зробити катафалк, але ніхто не дозволив нам його найняти, — пояснила вона. — Мій тато був тим, хто планував, як я буду виходити з машини, і він хотів переконатися, що у мене буде випускний, про який я завжди мріяла. Було дуже приємно, що вони зробили це для мене».

Лише за тиждень до випускного балу в 11-му класі Абі вдалося знайти на Facebook фанерну труну вартістю 50 фунтів стерлінгів, яку вона пофарбувала і вистелила простирадлом, перш ніж залізти всередину.

«Я ніколи не хотіла бути як усі. Я завжди хотіла вирізнятися з-поміж інших і ніколи не хотіла слідувати за натовпом. На випускному до мене підходило багато людей і казали, що це було дивовижно. Хтось сказав, що якби існувала нагорода за найкращий вихід, я б її отримала. Люди, які підходили до мене на початку випускного, хотіли зі мною сфотографуватися».

Батько Абі, Алан, сказав, що він неймовірно пишається своєю донькою і був на сьомому небі від щастя бути причетним до того, щоб зробити її випускний таким незабутнім.

«Я поставив її на металеві ролики, щоб ми могли плавно вивезти її, і вона могла вийти».

Після випускного Абі поділилася фотографіями свого виходу на TikTok, і пост став вірусним, зібравши 1,6 мільйона переглядів.

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