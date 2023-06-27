Відключив мирне населення від електрики і подав світло окупантам: у Лимані затримали колишнього електрика

Під час стабілізаційних заходів на звільнених територіях Донеччини Служба безпеки України (СБУ) викрила ще одного колаборанта — зловмисником виявився колишній майстер електричних мереж у Лимані.

Встановлено, що під час тимчасового захоплення міста він підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. За це його призначили «головним інженером» у створеній агресором «регіональній енергопостачальній компанії рф».

Слідчі дії в оселі підозрюваного

Виконуючи вказівки нового «керівництва» зловмисник знеструмив цивільне населення регіону і перенаправив «вільну» енергію на потреби рашистів. Саме так було організовано подачу струму до окупаційної адміністрації Лиману, а також до утворених ворогом місцевих «відділів міліції днр» та «військової комендатури» рф.

Крім того, колаборант забезпечував безперебійне енергопостачання будівель, в яких були розквартировані регулярні російські війська.

А у вільний від роботи час фігурант записував для прокремлівських Телеграм-каналів власні відеокоментарі, де він вихваляв окупаційний режим країни-агресора.

Після звільнення Лиману зловмисник намагався «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя, однак, співробітники СБУ зірвали «плани» фігуранта — встановили його місцезнаходження і затримали. Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 111−1 Кримінального кодексу України («Колабораційна діяльність»). Суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення.

Нагадаємо, раніше на Донеччині Служба безпеки затримала ще одного зрадника, який виявився інформатором головного управління генерального штабу зс рф (більш відомого як гру). Він збирав для окупантів на Донеччині розвіддані про місця дислокації та шляхи переміщення Сил оборони в районах Слов’янська, Лиману та Миколаївки. Особливу ж увагу зловмисник приділяв маршрутам руху українських військових колон, які переправлялись через Сіверський Донець у напрямку Бахмута.

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