Додайте секретний інгредієнт: як вилікувати ангіну за кілька годин

Дряпання в горлі зазвичай є першою ознакою того, що застуда наближається. Горло швидко подразнюється або стає дуже слизовим. Це часто супроводжується утрудненим ковтанням або болем при розмові. Все це свідчить про таке захворювання, як ангіна. Захворювання небезпечне, до того ж у людини, яка часто хворіє ангінами, можуть постраждати нирки.

Окрім спреїв для горла, знеболювальних та льодяників, існують домашні засоби, які теж можуть принести полегшення при ній.

- Ангіну можна вилікувати за чотири-шість годин, перевіряла на подружках і навіть на синові. Хто був в Єгипті в курсі, що звідти варто привезти масло чорного кмину, якщо починає боліти горло, то ти можеш ним мазати, полоскати горло, або пити по чайній ложці 3−4 рази на день. А як не були, чи були давно і масло скінчилося, є рецепт для наших широт. Смачний, але тримайте в термосі, бо пити варто теплим, — розповіла «ФАКТАМ» вінничанка Олена Черкевич. — Потрібно взяти 0,5 склянки розмелених у кавомолці зернят кмину, залити 1 склянкою води і кип'ятити на невеличкому вогні 15 хвилин. Виходить в'язка маса, що нагадує кавову гущу. Проціджуємо через ситечко чи марлю, розбавляємо 0,5 склянки води та знову доводимо до кипіння. Знімаємо з вогню, додаємо у відвар 1 чарку коньяку.

Пити такій настій слід кожні 30 хвилин по 1 столовій ложці. Вже через 2 години біль у горлі проходить, ковтати легшає. Через 4 години лікування можна завершити, але краще випити весь відвар.

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