Мовний скандал в Одесі: відвідувачку вигнали з кафе за прохання обслуговувати українською

В Україні навіть під час війни періодично спалахують скандали, пов'язані із застосуванням державної мови у громадських місцях.

Так, в Одесі в одному з кафе відвідувачку відмовилися обслуговувати українською мовою, передає ТСН.



Інцидент стався у кафе Cafe de Fleur, в якому жінка попросила офіціанта говорити українською. Тоді до зали вийшов власник закладу та заявив, що вижене її. Свою відмову обслуговувати клієнтку українською аргументував тим, що погано ним володіє.

Після цього жінці сказали піти із закладу, бо він нібито закривається. На що обурена жінка викликала поліцію та написала заяву.

«Виганяти клієнтку із закладу на прохання обслуговувати державною мовою — це більше, ніж просто порушення законодавства. Думаю, власник кафе сьогодні цілком відчув реакцію суспільства на подібне», — зазначила представниця мовного омбудсмена на Одещині Ярослава Вітко-Присяжнюк.

Чиновниця також пообіцяла вжити відповідних заходів до безпосереднього порушника та поінформувати про результати розслідування.

Нагадаємо, у квітні 2019 року було прийнято закон про забезпечення функціонування української мови як державної, згідно з якою українська мова затверджена як основна у функціонуванні в держустановах та суспільстві. Норми закону вводилися у дію поетапно.

Зокрема, з 16 липня 2022 року набули чинності норми мовного закону, які стосуються використання української мови в інтернеті та в інтерфейсах комп'ютерних програм товарів.

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