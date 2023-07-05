36.74 / 37.37 40.25 / 41.03
Київ: +27
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Соня стала красунею: донька зрадниці Лорак станцювала для нової дружини тата

17:03 5 липня 2023
Мурат з новою дружиною

Колишній чоловік Ані Лорак, бізнесмен-патріот України Мурат Налчаджиоглу продовжує святкувати своє весілля (правда, тепер це він робить під виглядом дня народження дружини Лілії Налчаджиоглу).

А так як молоде подружжя перебуває зараз у Туреччині, то саме там і відбулося святкування 27-й дня народження Лілії.

Голова сімейства взяв на себе роль ведучого «шоу-програми», а Софійка і донька Лілії Олександра оточили іменинницю, заспівали красивих пісень і станцювали для неї.

В коментарях читачі похвалили Мурата за те, що він не забуває про рідну доньку, незважаючи на молоду дружину і падчерку.

Також відмічається, що Софія стала вже справжньою красунею, і що краще зняти веселе відео неможливо. А дехто пішов ще далі, і почав цікавитися, чи можливо такий веселий «балет» замовити і собі на день народження.

Нагадаємо, раніше Лілія вже показувала відео водних забав обох доньок у Туреччині.

105

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Город

Що посадити на грядці після цибулі: поради досвідчених городників

повінь у місті Куруме

У Японії оголосили евакуацію 2 мільйонів людей: що сталося

Ремінь безпеки

В Україні можуть скасувати штраф для водіїв за поширене порушення ПДР

томати

Перекис водню врятує від багатьох хвороб: названо чудодійний засіб порятунку томатів у спекотному липні

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту