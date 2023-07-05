Соня стала красунею: донька зрадниці Лорак станцювала для нової дружини тата

Колишній чоловік Ані Лорак, бізнесмен-патріот України Мурат Налчаджиоглу продовжує святкувати своє весілля (правда, тепер це він робить під виглядом дня народження дружини Лілії Налчаджиоглу).

А так як молоде подружжя перебуває зараз у Туреччині, то саме там і відбулося святкування 27-й дня народження Лілії.

Голова сімейства взяв на себе роль ведучого «шоу-програми», а Софійка і донька Лілії Олександра оточили іменинницю, заспівали красивих пісень і станцювали для неї.

В коментарях читачі похвалили Мурата за те, що він не забуває про рідну доньку, незважаючи на молоду дружину і падчерку.

Також відмічається, що Софія стала вже справжньою красунею, і що краще зняти веселе відео неможливо. А дехто пішов ще далі, і почав цікавитися, чи можливо такий веселий «балет» замовити і собі на день народження.

Нагадаємо, раніше Лілія вже показувала відео водних забав обох доньок у Туреччині.

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