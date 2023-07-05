Україна U21 пропустила п'ять голів від Іспанії та не вийшла до фіналу Євро-2023: відеоогляд матчу

У середу, 5 липня, молодіжна збірна України зіграла у півфіналі Євро-2023 (U21) проти збірної Іспанії. Нагадаємо, на груповій стадії «жовто-сині» двічі вели в рахунку, але втратили перемогу на останніх хвилинах (2:2).

Чемпіонат Європи-2023 (U21). ½ фіналу

Іспанія U21 — Україна U21 — 5:1

Україна: Трубін, Сич, Таловєров, Батагов, Вівчаренко (Брагару, 61), Бражко (Желiзко, 61), Бондаренко (Очеретько, 76), Судаков, Назаренко (Кащук, 46), Мудрик, Сікан (Ванат, 61).

Голи: Руїс (17), Сансет (24), Бланко (54), Орос (68), Гомес (78) — Бондаренко (13).

І цього разу «жовто-сині» вийшли вперед першими. На 13-й хвилині Мудрик здійснив рейд лівим флангом, обіграв захисника, після чого від лицьової віддав трохи назад, а Бондаренко, який набіг, пробив точно в кут — 1:0 на користь нашої команди.

Утім, радість виявилася недовгою. Протягом семи хвилин «червона фурія» спочатку відігралася, коли Руїс, отримавши м'яч у штрафному майданчику, обіграв Трубіна та пробив з-під Таловєрова по порожніх воротах, а потім точно в кут з-за меж володінь нашої збірної відправив м'яча до сітки Сансет.

На попередній стадії, у поєдинку з Францією, наші хлопці також поступалися в рахунку, але змогли схилити шальки терезів на свою користь за рахунок характеру. Хто знає, як би склався матч надалі, якби наприкінці першого тайму Сікан влучним ударом головою замкнув навіс Мудрика чи Назаренко вдалося б добити м'яча після сейва воротаря. Але після перерви у ворота «жовто-синіх» влетіло ще три м'ячі, і в підсумку — розгромна поразка, на яку по грі наші хлопці точно не заслуговували.

У підсумку Україна U21 завершила виступ на чемпіонаті Європи за крок від фіналу (матч за третє місце на континентальній першості не розігрується), але турнір загалом може занести собі до активу. Та й перша в історії незалежної країни путівка на олімпійський футбольний турнір, напевно, також душу гріє…

А звання найсильнішої збірної Старого Світу на молодіжному рівні розіграють Англія та Іспанія у суботу, 8 липня, у Батумі.

Фото ФК «Динамо»

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