Україна U21 створила сенсацію у грі з Францією та їде на Олімпійські ігри до Парижа: відеоогляд матчу Євро-2023

У неділю, 2 липня, молодіжна збірна України, яка у групі перемогла Хорватію (2:0) та Румунію (1:0), а також зіграла внічию з Іспанією (2:2), провела у румунському місті Клуж-Напока поєдинок 1/ 4 фіналу Євро-2023 проти команди Франції.

Чемпіонат Європи U21. ¼ фіналу

Франція U21 — Україна U21 — 1:3

Україна: Трубін, Батагов, Таловєров, Сич, Овчаренко, Бражко, Судаков, Бондаренко (Желізко, 88), Криськів (Сікан, 59), Мудрик (Брагару, 79), Кащук (Назаренко, 59).

Голи: Шеркі (19) — Судаков (32, з пенальті, 44), Бондаренко (86).

З «триколірними» в української «молодіжки» були пов'язані не найприємніші спогади від виступів в одній відбірній групі Євро-2023. Тоді французи розгромили команду Руслана Ротаня на своєму полі (5:0) та зіграли внічию з «жовто-синіми» в гостях (3:3). Та й у фінальному турнірі підопічні Сільвена Ріполля йшли без втрат (з Італією — 2:1, з Норвегією — 1:0 та зі Швейцарією — 4:1).

Але українські хлопці однаково обіцяли дати гранду бій. Навіть без дискваліфікованого Ваната та не зовсім здорового В'юнника. Добре, що повернувся на поле найдорожчий футболіст нашої команди, півзахисник англійського «Челсі» Мудрик, який вийшов на поле в «основі».

У стартові 45 хвилин французи за рахунок вищої індивідуальної майстерності та зіграності виглядали, скажімо так, солідніше, наслідком чого став гол на 19-й хвилині Шеркі. Але…

Так, незабаром гол Криськіва скасували через офсайд. Але пенальті, зароблений Мудриком, скасовувати не стали, і Судаков із «позначки» зрівняв рахунок — 1:1.

Тут же «триколірні» могли знову вийти вперед, але Трубіна та команду після класного удару Бартоля врятувала штанга. А потім був пас-шедевр зі своєї половини поля від Мудрика: у результаті Судаков вискочив віч-на-віч з голкіпером, обіграв його і шокував французів — 1:2.

З перших хвилин другого тайму «дороговалютні» французи, ясна річ, кинулися виправляти ситуацію. Але хлопці Ротаня трималися молодцями. На 81-й хвилині Ваї, здавалося, зрівняв рахунок, але VAR скасував взяття воріт України через офсайд. А на 86-й красун Бондаренко голом-шедевром «поховав» грізну Францію. Україна — у півфіналі Євро-2023! Ба більше, «жовто-сині» вперше в історії гарантували собі путівку на Олімпійські ігри-2024 у Парижі (у разі поразки від французів довелося б грати 7 або 8 липня у Бухаресті проти Грузії додатковий матч за перепустку на Олімпіаду)! Браво, Ротань, браво, Гресь, браво, хлопці!

Інші чвертьфінали молодіжного чемпіонату Європи принесли такі результати: Грузія — Ізраїль — 0:0 (по пенальті — 3:4), Іспанія — Швейцарія — 2:1 у додатковий час, Англія — Португалія — 1:0.

Таким чином, путівки до фіналу Євро-2023 оскаржать Ізраїль — Англія (5 липня, 19:00, Батумі) та Іспанія — Україна (5 липня, 22:00, Бухарест). Переможець молодіжного чемпіонату Європи визначиться 8 липня за підсумками фіналу у Батумі (початок о 19:00).

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Фото Twitter Equipe de France

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