Україна U21 на 90-й хвилині не втримала перемогу над Іспанією на Євро-2023: відеоогляд матчу

У вівторок, 27 червня, молодіжна збірна України з футболу, яка завдяки перемогам над Хорватією (2:0) і Румунією (1:0) достроково забезпечила собі вихід до чвертьфіналу, провела останній матч першого етапу Євро-2023 проти Іспанії.

Чемпіонат Європи U21. Група В. 3-й тур

Іспанія U21 — Україна U21 — 2:2

Україна: Нещерет, Лях, Салюк, Сирота, Вівчаренко (Сич, 46), Очеретько (Судаков, 73), Желізко, Криськів (Бражко, 63), Назаренко (Сікан, 73), Брагару (Кащук, 63), В'юнник.

Голи: Желізко (49, у свої ворота), Абель Руїс (90) — В'юнник (43), Судаков (81, з пенальті).

Достроково забезпечивши собі місце у вісімці найсильніших команд турніру, на матч за перше місце у групі (нас влаштовувала лише перемога) «жовто-сині» за рішенням тренерського штабу вийшли напіврезервним складом. З тих, хто з перших хвилин розпочинав обидві перші зустрічі, в «основі» залишилися лише Вівчаренко, Брагару та Криськів (до речі, форвард Ванат, який наприкінці матчу з румунами заробив червону картку, отримав від УЄФА два поєдинки дискваліфікації). Втім, іспанці взагалі виставили 10 нових гравців.

Якби Іспанія за дуже рівної гри вела після першого тайму в рахунку 3:0, з цим треба було б змиритися. Тричі (!) наші таке біля своїх воріт творили, що навіть наставник збірної України Сергій Ребров, який був присутній на грі, сміливо міг хапатися за голову. Два рази українці (Очеретько та Салюк) на рівному місці віддавали м'яч супернику, і іспанець Абель Руїс опинявся віч-на-віч з Нещеретом. На щастя, голкіпер «Динамо» діяв вище за усілякі похвали. Але й він в одному з епізодів не слабо «начудив», коли вводячи м'яч рукою в гру, влучив ним собі в ногу. Подарунком іспанець скористався, але литовський рефері, мабуть, вважав, що за мить до цього суперник прихопив Нещерета за руку, і гол скасував.

А в результаті Україна при цьому примудрилася перший тайм виграти. На 43-й хвилині Назаренко блискуче промчав метрів 40 правим флангом і зробив навіс на В'юнника, який зловчився і завдав точного удару головою — 0:1.

На початку другої 45-хвилинки пані Фортуна, мабуть, вирішила, що вистачить, і іспанці відігралися завдяки автоголу суперника. Під час атаки піренейців Сирота, вибиваючи м'яч, влучив їм у Желізка, від якого той і влетів у сітку — 1:1.

Здавалося, останнє слово все ж буде за хлопцями Ротаня. На 81-й хвилині Сікан заробив пенальті, і Судаков з «позначки» вивів Україну вперед — 2:1. Але на 90-й хвилині автор найшвидшого голу в історії молодіжних Євро-2023 Абель Руїс (ворота хорватів він вразив на 20-й секунді зустрічі) все ж зрівняв рахунок і відібрав в України перше місце в групі.

Ще в одному поєдинку у квартеті Хорватія та Румунія зіграли внічию — 0:0.

Підсумкове становище команд: 1. Іспанія — 7 очок (різниця м'ячів — 6:2); 2. Україна — 7 (5:2); 3. Хорватія — 1 (0:3); 4. Румунія — 1 (0:4).

У чвертьфіналі змагань Україна у неділю, 2 липня, зіграє у Клуж-Напоці з переможцем групи D, де виступають Франція, Італія, Швейцарія та Норвегія. Перед останнім туром у французів 6 очок, у італійців та швейцарців — по 3 та у норвежців — жодного.

Наразі ж визначилася перша чвертьфінальна пара Євро-2023. 2 липня в Кутаїсі путівку до півфіналу оскаржать Англія та Португалія. Окрім Іспанії, України, Англії та Португалії, з групи вийшла також Грузія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна не втримала перемогу над Ірландією в останньому спарингу перед молодіжним Євро-2023.

Фото uefa.com

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