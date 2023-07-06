«Просиділи 5 годин у якійсь конурі»: Ротань про розгром збірної України U21 у півфіналі Євро-2023

Руслан Ротань, головний тренер молодіжної збірної України з футболу, яка програла з розгромним рахунком 1:5 у півфіналі Євро-2023 Іспанії (в одній зустрічі «жовто-сині» пропустили більше м'ячів, ніж у чотирьох попередніх зустрічах — три), назвав причини невдачі, нарікаючи на зіпсовану підготовку до гри в Бухаресті.

«Вважаю, що хлопцям не вистачило банального відновлення, — заявив Руслан Ротань в ефірі «Суспільного». — Ми не хотіли якихось відмазок, але те, як ми…

По-перше, гра була через два дні на третій. По-друге, як ми добиралися… Просиділи в якійсь конурі в аеропорту, нас затримали на 5 годин. Фактично пів дня витратили, щоб дістатися Бухареста (відстань між Клуж-Напокою та столицею Румунії повітрям — 330 км. — Авт.).

Ви бачили, що хлопці дуже хотіли очима, але ноги не бігли. Відновлення відіграє ключову роль, тому це справді сьогодні вплинуло на результат. Очевидно, сьогодні просто не наш день. Очевидно.

Помилки вони завжди будуть. Іспанці дуже сильна команда, якраз коли вони мають простір. На жаль, сьогодні ми цей простір їм надавали. Все було в наших руках, але треба повернутись до того, що не було відновлення. Хлопці банально не встигали за свіжішими суперниками.

Ми повинні прийняти цей результат таким, яким він є. Ми дійшли до півфіналу. Коли ми два роки тому збиралися цим колективом, то ніхто не міг уявити, що ми гратимемо у півфіналі".

Відеоогляд матчу Іспанія U21 — Україна U21 — 5:1

Нагадаємо, що українська «молодіжка» вперше в історії нашого футболу змогла вибороти путівку на Олімпійські ігри-2024 у Парижі (за це, за неофіційною інформацією, «жовто-синім» обіцяно по 500 тисяч гривень преміальних). Не зважаючи на те, що Україна U21 нового скликання матиме наставника, олімпійську команду на Іграх у столиці Франції (гравці 2001 року і молодші плюс три футболісти без вікового обмеження) очолить саме Руслан Ротань.

Додамо, що у фіналі Євро-2023 8 липня у Батумі зіграють збірні Іспанії та Англії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська «молодіжка» у чвертьфіналі чемпіонату Європи сенсаційно перемогла Францію.

Фото uaf.ua

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