«Кияни, тримайтеся!»: синоптики обіцяють «строкату» погоду 6 липня — до +37 на півдні та зливи зі шквалами в більшості регіонів України

За прогнозами синоптиків, погода на поточному тижні є вельми не стійкою. А четвер, 6 липня, буде «цікавим, складним та строкатим» водночас.

«Цікавою переважно синоптикам — бо атмосферні фронти, антициклон, спека під +35 і вище, в зоні фронтів небезпечні метеорологічні явища, грози, шквали, сильні зливи, ймовірний град. Складна — бо прогнозувати завжди важко літні процеси, може в одну мить линути до небезпечних позначок, а може пройти у півкілометрі повз. Строката — бо на півдні сильна спека і сонце, на заході комфортна температура і зливи», — зазначає синопткиня Наталія Діденко.

Сьогодні сильна спека очікується на півдні та сході України, вдень +30+35 градусів, подекуди до +37 градусів!

Фото Наталії Діденко

За прогнозом синопткині, дощі, грози, місцями сильні зливи та шквалисте посилення вітру при грозі передбачаються у четвер на заході, півночі та в більшості центральних областей.

На півночі та в центрі України температура повітря переважно становитиме +30+34 градуси. У західних областях, а також на північній Житомирщині буде найсвіжіше — протягом дня +23+29 градусів.

Фото Укргідрометцентру

«Кияни, тримайтеся. Денна спека обіцяє щипатися, +32+34 градуси, атмосферний тиск скакатиме, спочатку високий, потім зниження. Більшу частину дня пектиме, потім — дощі, грози, можливі ввечері сильніші зливи і шквалисте посилення вітру», — попереджає Діденко.

7−8 липня дощі з грозами триватимуть періодично на заході, півночі та в центрі України, проте почнеться зниження температури повітря.

Фото Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі попереджають, що впродовж 6−8 липня у зв'язку з очiкуваними значними дощами, очікується пiдвищення рiвнiв води на лiвобережних притоках Днiстра в межах Тернопiльської, Хмельницької та Вiнницької областей на 0,2−1,0 м над рівнями. У мiсцях проходження значних дощiв можливе формування значного мiсцевого стоку. І рівень небезпеки.

Фото Укргідрометцентру

Внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження р. Дніпро в старе природнє русло, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях. ІІІ рівень небезпеки.

Раніше синоптик Ігор Кібальчи давав прогноз погоди на липень, зазначивши, що температурне тло в першій декаді місяця очікується вище за середні багаторічні значення, у другій декаді липня температура повітря збережеться вищою за норму з максимальними значеннями традиційно у південній половині країни.

Фото Pixabay

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