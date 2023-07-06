НАБУ запідозрило у хабарництві вагітну «слугу народу»: що відомо про скандал з нардепом

Правоохоронці неодноразово повідомляли про розкриття схем з виїзду за кордон військовозобов`язаних, чиї данні ділки незаконно вносили в систему «Шлях». Наразі НАБУ перевіряє ймовірну причетність до оформлення незаконного дозвілу на перетин кордону народної депутатки.

«НАБУ і САП за сприяння Департаменту внутрішньої безпеки Нацполу викрили помічника чинного народного депутата України на отриманні неправомірної вигоди за внесення даних в систему „Шлях“, що фактично надає дозвіл на перетин кордону. Наразі детективи проводять невідкладний обшук у помічника, а також у нардепа на Тернопільщині. Перевіряється можлива причетність народної обраниці до вчинення злочину», — йдеться у повідомленні Антикорупційного бюро.

За даними слідства, група осіб систематично отримували неправомірну вигоду за включення через обласні військові адміністрації в інформаційну систему «Шлях» відомостей, які надають право на перетин кордону. Попередня кваліфікація — ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України.

В НАБУ не називають прізвищ, але у мережі вже з`явилася інформація про перевірки народної депутати з фракції «Слуга народу». Так, екснардеп Ігор Мосійчук, посилаючись на джерела в правоохоронних органах, пише, що йдеться про політикиню Людмилу Марченко та хабар у розмірі трьох тисяч доларів.

«За попередньою інформацією, Марченко затримано вдома у Тернополі. Її помічниця за гроші вирішувала питання з дозволами на виїзд військовозобов'язаних за кордон через систему „Шлях“. Також стало відомо, що затримана нардепка вагітна та має народжувати за два тижні», — зазначив він.

Нагадаємо, що нещодавно правоохоронці проводили обшуки у чинного народного депутата України Сергія Алексєєва, якому інкримінують шахрайство. За версією слідства, він обіцяв за 50 тисяч доларів допомогти іноземцю уникнути екстрадиції з України.

Фото НАБУ

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