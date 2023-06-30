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Події

Народний депутат обіцяв «відмазати» іноземця від міграційної служби за 50 тисяч доларів: викривальне відео СБУ

8:37 30 червня 2023
Обшук

Невдовзі після того, як голові Тернопільської обласної ради та двом чиновникам ОВА було повідомлено про підозру у хабарництві, СБУ та ДБР задокументували отримання коштів від іноземця чинним народним депутатом України.

Як зазначають в українській спецслужбі, за 50 тисяч долларів народний обранець обіцяв іноземцю своє сприяння в уникненні екстрадиції — «гарантував» використати власні зв’язки у суді, щоб там скасували рішення Державної міграційної служби України про відмову у наданні іноземцю статусу біженця.

Фото прокуратури

Було задокументовано факт отримання нардепом першого «траншу» хабаря у розмірі 20 тисяч доларів, його було викрито на отриманні другої частини неправомірної вигоди у 30 тисяч доларів.

Фото прокуратури

Генеральний прокурор України санкціонував повідомлення парламентарю про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах).

Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

В Офісі генпрокурора уточнили, що гроші парламентарю для «вирішення питань» надавав громадянин Німеччини.

Не виключено, що йдеться про народного депутата Сергія Алексєєва — про нічні обшуки у нього повідомляли в «Європейській солідарності», заявляючи про «продовження спрямованих провокацій».

Нагадаємо, що нещодавно ВАКС визнав колишнього суддю Миколу Чауса винним у хабарництві та призначив покарання — 10 років тюрми з конфіскацією.

Фото прокуратури

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