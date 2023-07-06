У ПФУ підбили підсумки липневого перерахунку пенсій: хто отримає на 1000 гривень більше

У червні працюючі пенсіонери отримали підвищені виплати — їм провели перерахунок у квітні, а вже з 1 липня автоматично (без звернень пенсіонерів) на 19,7% підвищено пенсії, призначені відповідно до Законів України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про статус народного депутата України», «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Як повідомляють в ПФУ, перерахунок проведено 19 419 пенсіонерам, середній розмір підвищення — 1020,71 грн.

Колишнім держслужбовцям в середньому виплати підвищено на 1046,70 грн; народним депутатам — на 1450,98 грн. Людям, які раніше працювали в органах місцевого самоврядування, додали до пенсії у середьному по 634,89 грн, а науковцям — 422,51 грн.

Фото ПФУ

Виплата перерахованих пенсій проводиться з липня у встановлені пенсіонерам дати.

У Пенсійному фонді додали, що з 3 липня розпочато фінансування за другий місяць літа — на пенсійні виплати через АТ «Укрпошта» спрямовано 1,4 млрд грн.

Матеріал про те, що окрім пенсій змінилося для українців з 1 липня, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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