Тарифи та пенсії: що зміниться для українців з 1 липня

У липні на українців очікують зростання тарифів на низку комунальних послуг, насамперед, електроенергю.

Так, громадяни отримуватимуть платіжки з новими ціни на електроенергію — для побутових споживачів з 1 червня денний тариф складає 2,64 грн/кВт-год, нічний — 1,32 грн/кВт-год. А з 30 червня тарифи на світло виросли й для бізнесу.

З 1 липня збільшуються й тарифи на водопостачання. Підвищення складе у середьному до 30 відсотків. Це — перший етап, другий будет з 1 вересня.

Деяким категоріям пенсіонерів влітку мають перерахувати виплати. З 1 липня мають відвищити пенсії науковцям, держслужбовцям та іншим категоріям українців, яки виходили на заслужений відпочинок за спеціальними законами.

В другому місяці літа повертаються й норми щодо відшкодування лікарських засобів за програмою реімбурсації «Доступні ліки» лише за електронним рецептом. Винятки — отримання за поперовими рецептами — наразі залишають лише для прифронтових та тимчасово окупованих територій.

Експерти не виключають, що збільшення тарифів та вартості палива потягне за собою зростання цін на продукти харчування та споживчі товари.

До речі, тарифи на водопостачання залишать без змін для трьох областей — Херсонській, Миколаївській та Харківській, бо там тривають бойові дії та є багато постраждалих від обстрілів населених пунктів.

Фото Pixabay

240

Читайте нас у Facebook та Instagram