У росії стурбовані долею мосту через Керченську протоку, на опорах якого нещодавно помітили тріщини.

Як повідомляє рух «АТЕШ», партизани помітили особливу активність співробітників фсб — московські фахівці встановили на конструкцію кутові відбивачі, пофарбовані у сірий колір.

Стверджується, що таким чином окупанти намагаються убезпечити міст від ракет Storm Shadow.

Тим часом видання Daily Mail не виключає, що в росії можуть побоююватися атаки на Кримський міст з боку бойовики ПВК «Вагнер». Зазначається, що останнім часом перед мостом утворилися величезні пробки — туристи, які їдуть до окупованого Криму, стоять у черзі по 6−7 годин. Машини тих, хто в'їжджає, ретельно перевіряють.

Раніше керівник Служби зовнішньої розвідки України в 2005—2010 роках генерал армії Микола Маломуж пов'язав підрив окупантами Каховської ГЕС з побоюваннями противника з приводу наступу ЗСУ, які у разі успішної операції на плечах відступаючих могли б зайти до Криму, перерізавши Кримський міст і нейтралізувавши Чорноморський флот ракетами та безпілотниками.

Ексклюзивний матеріал «Деокупація Криму має пройти дуже швидко, щоб росіяни могли завдати меншої шкоди», — Андрій Клименко" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото «АТЕШ»

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