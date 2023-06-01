«Настав час»: на опорах Кримського мосту помітили тріщини (фото)

На деяких опорах побудованого росіянами Керченського мосту в тимчасово окупованому Криму з'явилися тріщини.

Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер».

«Опори Керченського мосту втомились. Вже час», — зазначили у пабліку.

Нагадаємо, що міст через Керченську протоку, який сполучає тимчасово окупований Крим із росією (Керченський і Таманський півострови) — побудували росіяни після незаконної анексії півострова. У 2018 році вони відкрили автомобільну частину, через рік — залізничну для пасажирського транспорту і у 2020 році — для вантажного.

Цей міст служить для перекидання окупантами військ з рф на поля битв в Україні, тому давно став ціллю для українських спецслужб. В жовтні 2022 року через вибух на Кримському мосту обвалилися дві напівсекції його автомобільної частини та було пошкоджено залізничну колію. Тоді престарілий російський диктатор володимир путін назвав це «терактом», а «виконавцями» — спецслужби України. Українська сторона прямо не підтверджувала, що причетна до підриву мосту, але неодноразово наголошувала, що Кримський міст є законною ціллю для наших військових, проте на першому етапі його залишать, аби дати евакуюватися цивільним.

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