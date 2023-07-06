Легендарний «азовець» став батьком вдруге

В родині українського військового, заступника командира «Азову» Святослава Паламара («Калини») та його дружини Антоніни 2 липня народилася донечка, повідомляє тернопільський телеканал ІНТБ.

Зазначимо, що Паламар після російського полону тимчасово інтернований до Туреччини. Дитину назвали Квітославою. Антоніна Паламар назвала народження доньки «подарунком від Бога».

«Він дуже щасливий», — каже Антоніна.

Дружина «Калини» розповіла, що має можливість періодично переписуватися з чоловіком. Про народження донечки Святослав також дізнався по телефону.

Святослав та Антоніна стали батьками вже вдруге. У подружжя вже є син Лукʼян, який народився в Маріуполі 2016 року. Під вікнами пологового він чекає на сестричку разом з дідусем. Поки тато у Туреччині, він вважає, що у сім'ї за головного.

Як писали «ФАКТИ», у ніч з 21 на 22 вересня 2023 року відбувся обмін полоненими між Україною та росією. Звільнено 215 Героїв, у тому Святослав Паламар.

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