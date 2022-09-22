«Сумбурна розмова»: екс-командир «Азова» розповів про стан звільнених бійців

Звільнені в рамках обміну українські військовополонені перебувають не в найкращому фізичному стані, і зараз усі вони у лікарні.

Про це заявив колишній командир полку «Азов» Андрій Білецький в одному з ефірів .

З його слів, серед звільнених українських героїв є багато поранених. Ті, хто був доставлений в Україну, вже проходять огляд медиків.

«Більшість поїде вже відразу до рідних, до батьків, щоб морально та фізично відпочити перед тим, як знову братися за справу», — сказав Білецький.

Екс-командир «Азова» розповів, що зміг поговорити телефоном з командиром полку Азов Денисом Прокопенком («Редісом»), Святославом Пономарем («Каліною») та Апісом, яких доставили до Туреччини.

«Сумбурна, безумовно, трохи розмова. Це були перші 15 хвилин, коли вони спустилися, вийшли з ФСБшного літака, летючої в'язниці. Сумбурна розмова. Я вітав хлопців, хлопці говорили про те, що… Скажімо так, усі хлопці в абсолютно нормальному морально-психологічному стані, хоча вони просиділи весь цей час поодинці… Усі висловлюють бажання якнайшвидше повернутися до справи, до війни та до деокупації країни», — сказав він.

Нагадаємо, що Україна обміняла 200 наших героїв на Віктора Медведчука, який уже дав усі можливі свідчення слідству. А п'ятьох командирів — на 55 російських полонених.

Загалом Україна повернула з російського полону 215 захисників. Обмінювати вдалося 124 офіцери та п'ять найбільш відомих командирів — Героя України Дениса Прокопенка «Редіса» з «Азова», Сергія Волинського «Волину» з 36-ї бригади морської піхоти, Святослава Паламаря («Азов»), Олега Хоменка («Азов»), Дениса Шлегу з Нацгвардії України, Героя України Євгена Бову. Вони зараз перебувають у безпеці у Туреччині. Місце перебування офіцерів тримається в секреті заради їхньої безпеки. Згідно з домовленостями, військові залишаться у Туреччині до кінця бойових дій.

Крім того, додому повернулися Катерина Поліщук («Пташка») та вагітні військовослужбовці — Мар'яна Мамонова, Яна Шумовецька та Анастасія Черненька.

Спочатку йшлося про обмін лише 50 захисників України, але Києву вдалося збільшити їхню чисельність до 200. Надалі планується обмін на всіх. Зараз цим питанням Україна займається разом із ООН та Ердоганом.

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