«Кожен із них — герой»: ще 45 захисників України вдалося повернути з полону додому (фото)

Україна продовжує повертати своїх громадян з полону. 6 липня Україні вдалося повернути з полону додому 45 наших воїнів ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та двох цивільних. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Серед них — двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник „Азовсталі“ та тероборонівець з Херсону. Ми повертаємо оборонців Маріуполя та „Азовсталі“. Є поранені воїни. Також військових з Донецького, включно з Бахмутом, Запорізького та Харківського напрямків. Кожен з них — герой. Наша команда, разом з Координаційним штабом із питань поводження з військовополоненими, продовжує виконувати задачу Президента Володимира Зеленського — повернути всіх. Ми не зупиняємось. Всі українці мають бути вдома. Будуть. Слава нашим героям! Українці — найвища цінність держави!» — повідомив він.

Єрмак уточнив, що вдалося повернути додому незаконно вивезених до росії українських дітей — 6-річного Рената та 10-річну Варвару.

«Їхню матір, бойового медика, звільнили під час великого обміну в жовтні 2022 року. Вони з чоловіком давно чекали на повернення своїх дітей, яких росія незаконно депортувала, намагаючись приховати викрадення. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у координації з Уповноваженим ВР з прав людини Дмитром Лубінцем та нашою командою працює над поверненням наших діток. росія буде притягнута до відповідальності за ці злочини», — повідомив керівник Офісу президента.

Як додали в Координаційному з питань поводження з військовополоненими, серед звільнених 28 представників ЗСУ (серед них тероборони — 10), 10 співробітників Нацгвардії, 4 прикордонника та один військовий моряк.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно у звільненого з полону заступника командира «Азову» Святослава Паламара («Калини») народилася дочка.

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