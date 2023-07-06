Прокремлівському блогеру Шарію висунули нові звинувачення за «кіно» з українськими полоненими

Служба безпеки уУкраїни викрила нові факти інформаційно-підривної діяльності прокремлівського блогера Анатолія Шарія, на майно якого було раніше накладено арешт. Підривну діяльність він виконував за завданням російських спецслужб. Про це повідомили у відомстві.

«Встановлено, що пропагандист брав участь у підготовці і поширенні постановочних відеороликів, де рашисти допитують українських полонених. Зокрема, Шарій особисто підказував фсб як правильно знімати допит і які запитання ставити військовополоненим. А вже після зйомок монтував відео, вирізаючи із нього „невигідні“ для рф моменти. „Змонтовані“ сюжети рф потім використовувала для штучної дискредитації військово-політичного керівництва України, у тому числі на міжнародній арені. За даними слідства, Шарій був залучений до негласної співпраці кадровим співробітником 5-ї служби фсб Косенком М.Ю. Комунікувати з російськими спецслужбами блогеру допомагав спільник у тимчасово окупованому Севастополі. Ним виявився ексочільник Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Антон Шевцов, який на початку цього року вже отримав підозру у державній зраді. Задокументовано, що саме від нього Шарій отримав відео з допитів двох полонених військових ЗСУ. Після „монтажу“ файлів їх „погодили“ з представником спецслужби рф», — йдеться у повідомленні СБУ.

Там зазначили, що потім Шарій «доповнив» деструктивний сюжет власними коментарями, виклав на своїх інтернет-платформах та відзвітував своїм кураторам з рф.

«Однак сам Шарій у розмовах зі спільником визнає, що, незважаючи на монтаж, приховати поганий стан полонених не вдавалося. А родичі українських захисників, які відгукувалися на опубліковані у соцмережах відео, просили не знімати і не мучити їхніх рідних. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Шарію про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб). Обидва фігуранти переховуються від правосуддя», — повідомили в СБУ.

Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, із 2019 року Шарій фактично проживає на території Королівства Іспанія, звідки організовує піар-акції проросійської спрямованості, створює й поширює політично заангажовані тенденційні сюжети антиукраїнського змісту.

Як писали «ФАКТИ», 4 травня минулого року правоохоронці Іспанії затримали Шарія.

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