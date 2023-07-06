У Лондоні автомобіль врізався у будинок школи: одна дитина загинула, багато поранених (фото, відео)

Вранці 6 липня в Лондоні, де нещодавно через спеку троє гвардійців знепритомніли, сталася трагедія. У південній частині міста позашляховик Land Rover врізався на швидкості до будівлі початкової школи в Уїмблдоні. Загинула 8-річна учениця, щонайменше 16 дітей зазнали травм різного ступеня тяжкості.

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У поліції заявили, що версія теракту не розглядається. За кермом автомобіля була жінка приблизно 40-річного віку. Вона заарештована. Нині її перевіряють щодо вживання алкоголю чи наркотиків.

«Ми залишаємося на місці події і продовжуємо розслідування всіх обставин події», — заявила начальник місцевої поліції Клер Келланд.

Трагедія сталася у школі для дівчаток. Тут навчаються школярки віком від 4 до 11 років. Повідомляється, що це був останній день занять перед літніми канікулами. Викладачі влаштували для дітей чаювання на лужку перед будівлею школи. Позашляховик спочатку в'їхав до цієї групи учениць, а потім уже врізався у стіну.

На фото та відео з місця події добре видно ковдру для пікніка, розстелену у дворі школи, та стіл, на якому стоять різні дрібнички, закуски та пляшки з водою.

На місце трагедії прибули до 20 машин швидкої допомоги та кілька пожежних бригад.

«Це жахливо, діти сиділи на траві зі своїми вчителями наприкінці навчального року, влаштовуючи чаювання», — заявив один із мешканців Вімблдону.

«Вімблдон схожий на маленьке поселення. Для нас це нечувано. Це жахливо», — сказав інший очевидець.

«Інцидент у початковій школі на Кемп-роуд в Вімблдоні справді жахливий. Мої думки з усіма постраждалими», — заявив мер Лондона Садік Хан.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Уельсі спалахнули заворушення. Натовп громив і підпалював поліцейські автомобілі, а також інші машини на вулицях. Нападу зазнали десятки поліцейських, 12 із них отримали травми. Побили також цивільну людину — її прийняли за офіцера поліції під прикриттям.

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