Чому на початку російського вторгнення не підірвали мости на Чонгар: учасник подій назвав дві версії

Військовий, який ніс службу на межі з окупованим Кримом на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну і в ніч на 24 лютого мав підірвати мости на Чонгар, Іван Сестриватовський розповів, чому не вдалося це зробити, повідомляє «Українська правда».

«Намагався здійснити підрив, але вибуху не сталося. Я не сапер, але тут виходи два: або була висаджена якась диверсійна група, або дроти підриву були пошкоджені мінометним обстрілом. У мене тільки такі два варіанти, іншого нема», — заявив він.

За словами військового там все було заміновано заздалегідь.

«Ні, там все було заміновано заздалегідь. Ще з 14 року. Все обслуговувалося, всі мости, зокрема, два мости на Чонгарі були заміновані», — каже Сестриватовський.

Він повідомив, що перед вторгненням відбувалась перевірка мінування.

«Десь тижня півтора, максимум два до повномасштабного вторгнення проводилася перевірка. Був журнал, кожного разу проводилася перевірка, що добре, що не добре», — запевняє військовий і додає, що ніяких розпоряджень щодо розмінування не було.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що попри те, що зусилля України наразі зосереджені на звільненні території на півдні та сході, кінцевою метою держави є звільнення тимчасово окупованого Криму.

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