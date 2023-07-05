Всі території повернуться до складу України: астрологиня розповіла, як пройде контрнаступ ЗСУ

Говорячи про наступ ЗСУ, багато тарологів вважають, що окуповані території Київ обов'язково собі поверне.

Зокрема, астрологиня та таролог Ангеліна Вакуліна прокоментувала розпочатий Збройними силами України масштабний контрнаступ.

За її прогнозом, контрнаступ ЗСУ буде дуже напруженим, але успішним. Такий прогноз астрологиня зробила в інтерв'ю для Главреда.

«Наш контрнаступ буде успішним. Напружений, але дуже продуктивний. Дуже швидко почнуть, і вже почали, повертатися території. Звичайно, не без втрат. Але, всі населені пункти, всі люди і всі території повернуться до складу України», — заявила вона.

В інтерв'ю Вакуліна зазначила, що влітку 2023 року буде багато повертатися населених пунктів Запорізькій області.

«Вони вже повертаються, але про це оголошують пізніше. Хлопці працюють у цьому напрямку. Цілісна географічна карта України є і буде. Схід повернеться, Крим — обов'язково повернеться, це факт», — зазначила астрологиня.

Нагадаємо, астролог Олексій Кириченко раніше заявляв, що припинення гарячої фази повномасштабної війни в Україні відбудеться у 2023 році.

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