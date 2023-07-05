Перша середа липня буде досить цікавим та приємним днем, вважають астрологи.

Ті відносини, які розпочнуться сьогодні, виявляться перспективними. А творчий потенціал сьогодні й так знаходиться на високому рівні. Тож варто цим скористатися, щоб не втрачати жодного шансу, радять в Ukr.Media.



Овен

Можна досягти серйозних успіхів або зробити важливі кроки до однієї з основних ваших життєвих цілей. Вас не лякає ні важка робота, ні випробування, які треба подолати. Для багатьох Овнів саме з цього дня розпочнеться період кар'єрного зростання. Можливе збільшення доходів або укладання угод, які принесуть помітний прибуток.



Сприятливий день для спілкування із впливовими людьми, відвідування державних організацій, оформлення документів. Можливе деяке охолодження у відносинах із близькими, проте конфліктів не буде, незабаром відновиться гармонія.

Телець

Сприятливий день у Тельців для початку співпраці та спільної діяльності, ви легко знайдете партнерів та союзників, а також просто людей, які бажають допомогти. Ймовірне отримання ділових пропозицій, які відкриють перед вами шлях до нових вершин.

Ви не боїтеся труднощів, не відступаєте перед перешкодами, дієте спонтанно та інтуїтивно, саме це веде вас до успіху. Можна вирішувати фінансові питання, робити покупки, зокрема великі. Особливо добре в цей день купувати якісь речі для дому, меблів, побутової техніки.

Близнюки

Багато часу забирають порожні розмови, вам знову і знову доводиться обговорювати питання, які ви давно вирішили для себе. Багатьом Близнюкам доводиться мати справу з неприємними, несимпатичними людьми, критично налаштованими особами. Таким представникам знака важко зберігати спокій, вони раз у раз дратуються через дрібниці, самі псують собі настрій.

З усім тим, у вас буде можливість зробити щось корисне і для себе, і для оточення. Важливо не відкладати, не чекати на сприятливий момент. Можливо, спочатку ви натрапите на труднощі, але швидко зможете їх подолати.

Рак

День щедрий на хороші новини та позитивні емоції, Раків чекає багато приємних моментів. Навіть до звичних справ ви підходите творчо, і тому отримуєте від них задоволення. Часто ваш ентузіазм заражає оточення, тому вам нікого не доводиться просити допомоги, люди самі пропонують свої послуги.

Сприятливий день із погляду особистих відносин. Ви не просто приваблюєте, а притягуєте до себе людей, вашій чарівності важко чинити опір. Розбіжності з близькими залишаються у минулому, на зміну суперечкам приходять порозуміння та гармонія.

Лев

Плідний день, який обіцяє великі успіхи. Ви уважні та серйозні, відповідально ставитеся до справ, правильно оцінюєте ситуацію — все це допомагає досягти поставленої мети. Щоправда, на початку дня можуть виникати проблеми у спілкуванні: оточенню ви здаєтесь людиною надто холодною, неприступною. Навіть близькі друзі на якийсь час віддаляються.

Друга половина дня — сприятливий час у Левів для поїздок і ділових, і розважальних. Можливі приємні сюрпризи, подарунки, знаки уваги представників протилежної статі.

Діва

Багато питань Дівам вдасться вирішити завдяки несподіваній допомозі людей, від яких ви не очікували нічого хорошого. Впливові люди підтримають вас, не чекаючи ні послуг у відповідь, ні подяки, оскільки не менше, ніж ви, зацікавлені у вдалому результаті справи.

Ділові відносини можуть набути дружнього і навіть романтичного характеру. Ви легко зближуєтесь з людьми, тому що бачите в них багато хорошого, а оточення помічає ваші переваги. Можливість відновити якісь старі зв'язки, виправити помилки, допущені раніше.

Терези

Сприятливий день для роботи, вирішення фінансових проблем. Буде можливість покласти край якимось майновим суперечкам, судовим позовам, подолати бюрократичні перепони. Ви добре ладнаєте з колегами, керівництвом, діловими партнерами — навіть якщо виникають розбіжності, оскільки кожен обстоює свої інтереси, вдається знайти компроміс та не допустити конфлікту.

Спілкування з близькими дарує Терезам позитивні емоції, що дозволяє розслабитися. Ви порадуєте тих, хто вам дорогий. Можна зробити приємний сюрприз коханій людині.

Скорпіон

Насичений та плідний день, ви зробите багато хорошого і для себе, і для оточення. Варто підтримати тих, хто опинився у складній ситуації, запропонувати допомогу — це виявиться корисним і для вас. Імовірні зміни на краще у професійній сфері, нові проєкти, цікаві завдання; звична робота стане для вас цікавішою.

У Скорпіонів можливі грошові надходження, зокрема значні. Є шанс отримати інвестиції, необхідні для розвитку бізнесу. Особисті відносини складаються гармонійно, ви дбаєте про близьких, вони відповідають тим самим.

Стрілець

Спокійний день, який складеться сприятливо, якщо ви не будете робити необдуманих вчинків, не поспішатимете там, де є можливість оцінити та проаналізувати ситуацію, скласти план дій. Не дозволяйте оточенню квапити вас, тримайтеся якомога далі від людей метушливих, нервових, поривчастих.

Друга половина дня — сприятливий час для спілкування Стрільців із тими, хто поділяє ваші захоплення та інтереси. На семінарах, конференціях, творчих заходах буде можливість зав'язати знайомства, які отримають романтичне продовження, якщо ви захочете.

Козоріг

Вдалий день. Особливо добре він підходить Козорогам для вирішення фінансових питань: грошима ви розпоряджаєтесь правильно, ділове чуття не підводить. Імовірні успіхи в роботі, прогрес у справах, які для вас особливо важливі. З'являться нові союзники та однодумці, спільна діяльність буде не лише плідною, а й дуже приємною.

Можна займатися оформленням документів, звертатися до державних інстанцій, займатися справами, які потребують уваги офіційних осіб. Не виключені розбіжності у сім'ї, проте серйозного конфлікту ви не допустите.

Водолій

День складається вдало, тішить сприятливим збігом обставин. Буде нагода зайнятися справами, які вам особливо цікаві, поспілкуватися з людьми, які вам подобаються. Можна вирішувати питання щодо віддаленого майбутнього, брати на себе якісь серйозні зобов'язання, будувати довгострокові плани.

Проблем із реалізацією задуманого у Водоліїв не виникне. Ви легко знаходите спільну мову з молодими людьми, ладнаєте з тими, кому властива дитяча безпосередність та відкритість. Ймовірний початок романтичної історії, яка подарує багато позитивних емоцій.

Риби

Навряд чи вдасться уникнути труднощів і розчарувань, але ви зможете все подолати, якщо почнете діяти, не чекаючи сприятливого моменту, і виявите наполегливість. Вдалий день для того, щоб будувати плани, вирішувати якісь важливі питання. Ви нічого не упускаєте, робите правильні висновки. Представники інших знаків часто звертаються до вас за порадами.

У Риб сьогодні можливі незаплановані поїздки, якісь несподівані запрошення. На світських заходах ви чудово проведете час. Нагадають про себе люди, якими ви колись дорожили, буде можливість відновити стосунки.



Також варто нагадати, що 5 липня за Східним календарем — день Дерев'яного або Кмітливого Щура.

В цей особливий день ті, хто відчуває енергію Щура, можуть мати бажання здійснити щось абсолютно неординарне для себе. Проте варто ретельно зважити наслідки, які це може мати.

Ця особлива поведінка особливо помітна серед тих, хто народився у році Щура, а також Дракона та Мавпи. Якщо у вас є знайомі чи друзі, які народилися у цих роках, будьте готові, можливо, їм знадобиться ваша підтримка для вирішення серйозних проблем.

Сьогодні особливо важливо відповідально ставитися до завдань, які ви отримаєте на роботі. Можливо, у вас виникне бажання просто знехтувати ними та виконати все не дуже напружено, вважаючи, що ви вже достатньо професійні. Проте, варто прибрати такі думки і виконати свою роботу якісно, від цього залежить багато в аспекті вашої кар'єри.

«Порадуйте свою половинку чимось несподіваним, але зробіть це приємним сюрпризом», — радять знавці Східної астрології.

Таро-прогноз на тиждень для всіх знаків зодіака читайте на сайті «ФАКТІВ».

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