Бразильського футболіста знайшли з відтятою головою у річці: кого підозрюють у жорсткому вбивстві

Майже двотижневі пошуки 19-річного футболіста скромного бразильського клубу «Седук де Анастасіо» Вінісіуса Скулни завершилися трагічним результатом. Обезголовлене та розчленоване тіло молодого гравця знайшли у річці Ігуатема неподалік кордону з Парагваєм, повідомляє elconfidencial.com. Раніше, як відомо, таліби обезголовили волейболістку збірної Афганістану.

Як з'ясувалося, ще 25 червня після гри своєї команди Вінісіус вирушив на вечірку разом із друзями та одноклубниками, а пізніше зник.

ЗМІ Бразилії повідомляють, що було знайдено лише тулуб, руку та частину ноги молодого форварда. Футболіста впізнали за одним із його татуювань з ім'ям батька.

Поліція розслідує кілька версій загибелі парубка. Головною підозрюваною у його смерті є колишня дівчина Вінісіуса, яку вже заарештовано. При цьому 21-річна дама відкидає звинувачення і повідомила поліції, що футболіст вдерся в її будинок у Піндота-Порі, невеликому містечку в Парагваї, розташованому на кордоні з Бразилією.

Передбачається, що у футболіста, який навчався на першому курсі університету, тричі вистрілив новий бойфренд його колишньої. Пізніше розчленований бензопилою труп за допомогою третьої особи вивезли та викинули у річку. Поліція розшукує ще двох підозрюваних.

Вінісіус Скулни навчався в університеті та грав у футбол за місцеву команду

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіста збірної Австрії посеред вулиці застрелив найкращий друг.

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