Ворог вночі атакував Україну «шахедами»: загинуло двоє людей, збито 12 дронів

Російські окупанти в ніч проти 7 липня атакували південь та центр України ударними дронами-камікадзе Shahed 136. Повідомлялося про вибухи у Миколаївській, Одеській та Київській областях, а також у Кривому Розі.

За даними Командування Повітряних Сил, дрони запускали з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край).

Загалом зафіксовано пуски 18 «шахедів».

«В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, винищувальною авіацією та мобільними вогневими групами Повітряних Сил знищено 12 ударних БпЛА Shahed-136/131», — повідомили військові.

Разом з тим є жертви. Вночі уламки збитого «шахеда» впали на авто, яке їхало трасою.

Двоє людей загинули, повідомив губернатор Дніпропетровської області Сергій Лисак.

Ще один БпЛА поцілив по приватному підприємству в Криворізькому районі. Сталася пожежа. Полум'я охопило понад 100 кв. м та сягало 4-метрової висоти. Його ДСНС-ники вже приборкали. Ніхто не постраждав.

По Нікополю агресор вдарив з важкої артилерії. Люди цілі, додав очільник ОВА.

Як повідомляли «ФАКТИ», вночі 6 липня ракетний удар росіян пережив Львів. Дотепер у Львові продовжують розбирати завали будинків після ракетної атаки. На ранок 7 липня кількість загиблих зросла до 10, врятували 7 людей, 42 отримали поранення, троє -діти. 64 людини евакуювали.

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