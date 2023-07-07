Друга коронація Чарльза та Камілли: що відбувалося в Единбурзі

В Единбурзі, столиці Шотландії, відбулася урочиста церемонія, яку багато британців називають другою коронацією Чарльза III і Камілли. Для цього є всі підстави. Під час національної служби подяки в соборі Святого Егідія (собор Сент-Джайлс) королю урочисто вручили коштовності шотландської корони, які офіційно називаються Почестями Шотландії. По суті, ця церемонія стала з боку шотландців визнанням Чарльза і Камілли законними королем і королевою.

Почестями Шотландії є корона, скіпетр і державний меч. Вони виготовлені із золота, срібла і дорогоцінного каміння, але не це робить їх такими цінними. Ці три предмети є найстарішими коштовностями британської корони.

Корона була виготовлена для Якова V, який вперше одягнув її на коронацію королеви Марії де Гіз 1540 року. Марія, королева Шотландії, була першою, кого було короновано з використанням цієї корони, а також скіпетра 1543 року. Вважається, що скіпетр був подарований Якову IV Папою Римським.

Меч також був виготовлений у XVI столітті. Однак він виявився досить крихким, тому не так давно було вирішено зробити його точну копію. І він отримав неофіційну назву меча Єлизавети.

У Почестей Шотландії дуже бурхлива і таємнича історія. У 1651−1660 роках їх ретельно ховали від армії Олівера Кромвеля.

1707 року було підписано Акт про унію між Англією і Шотландією. І корону, скіпетр, меч замкнули в скрині, опечатали і замурували так, що вони вважалися назавжди втраченими.

У 1818 році відомий письменник сер Вальтер Скотт виявив Почесті. Їх було вирішено зберігати в Единбурзькому замку.

Чарльзу Почесті Шотландії презентував професор Девід Фергюссон, декан Королівської каплиці і декан Ордена Чортополоха. Безумовно, подарунок мав символічний характер — корона, скіпетр і меч після церемонії були повернуті для загального огляду в зал на першому поверсі Королівського палацу на східному боці Коронної площі в Единбурзькому замку.

Проповідь у соборі Сент-Джайлс виголосила в цей урочистий день модератор Генеральної асамблеї Церкви Шотландії преподобна Саллі Фостер-Фултон.

Чарльз і Камілла прибули до собору з палацу Голіруд, який є офіційною шотландською резиденцією британського монарха. Їх привезли в лімузині.

До короля і королеви приєдналися принц і принцеса Уельські. До речі, в Шотландії їх прийнято називати інакше — герцог і герцогиня Ротсей. Кейт Міддлтон обрала для урочистого дня синю сукню-пальто від Catherine Walker. Вона вже була в цьому вбранні на кількох офіційних заходах, наприклад, у Великодню неділю.

Британські ЗМІ підкреслюють, що Чарльз всіляко прагне до того, щоб з'являтися на публічних урочистостях разом з Вільямом і Кейт. Тим самим він дає всім зрозуміти, що принц Уельський вже зараз готовий до того, щоб стати наступним королем Британії. Для Чарльза важливо підкреслити спадкоємність поколінь у королівській родині.

До речі, служба в Единбурзі повторила захід, який було проведено тут же 1953 року на честь сходження на престол Єлизавети II.

Перед службою Почесті Шотландії доставили з Единбурзького замку до собору Сент-Джайлс члени спеціальної процесії — так званою Королівською милею пройшли близько 100 осіб, які відіграють важливу роль у різних сферах шотландського суспільства.

Ну, а яка коронація без військового параду? У ньому взяли участь понад 700 військовослужбовців Королівського флоту, британської армії та Королівських ВПС.

Завершилося все салютом з 21 гармати і прольотом над Единбургом спеціального підрозділу Королівських ВПС «Червоні стріли».

Не обійшлося і без неприємностей. Кілька груп і організацій, які виступають за скасування монархії і надання Шотландії незалежності, провели мітинги та акції протесту в районі Королівської милі і собору Сент-Джайлс, а також біля будівлі парламенту Шотландії. Поліція затримала чотирьох осіб.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як Британія вітала монарха з днем народження.

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