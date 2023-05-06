Коронація Чарльза: які традиції порушено (фото, відео)

У суботу, 6 травня, у Лондоні проходить коронація Чарльза III та Камілли. Вони вже прибули до Вестмінстерського абатства в золотій кареті. Маршрут процесії з Букінгемського палацу пролягав Меллом, потім через Арку Адміралтейства до Трафальгарської площі, по вулиці Уайтхолл. Потім процесія пройшла до площі перед британським парламентом, повернула на вулицю Броад-Санкчуарії й досягла Великих західних дверей Вестмінстерського абатства. Все це зайняло приблизно 30 хвилин.

Порушуючи традицію, король і королева пройшли в абатство в Державній кареті діамантового ювілею, а не в старій і незручній Золотій державній кареті.

В абатстві тим часом уже зібралися гості понад 2000 людей. Це глави держав та урядів різних країн. Україну представляють перша леді Олена Зеленська та прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Об 11:00 за лондонським часом розпочалася коронація. Її проводить архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі. При цьому використовують спеціальне коронаційне крісло, якому вже 700 років. Крісло для коронації, також відоме як Крісло святого Едуарда або Крісло короля Едуарда (це різні люди, святий Едуард — це Едуард Сповідник, а король Едуард — Едуард I, який замовив його), вважається найстарішим предметом меблів у Великобританії, який досі використовується за своїм первісним призначенням. Загалом на ньому під час коронації сиділи 26 монархів.

Архієпископ проголосив Чарльза III «безперечним королем» і попросив підданих правильно служити монарху. Присутні кілька разів прокричали: «Боже, бережи короля!». Кожне вітання супроводжувалося звуком труб.

Потім архієпископ прочитав текст королівської присяги. Він звернувся до Чарльза з питанням, чи присягає монарх захищати закон та англіканську церкву під час свого царювання? Чарльз поклав руку на Євангеліє і заприсягся «виконувати й дотримуватися».

Після цього церемоніальне вбрання короля було знято. Почалося помазання. Цей особливий ритуал наголошує на статусі монарха, як голови англіканської церкви.

Архієпископ налив священну олію з ампули — золотої фляги — на коронаційну ложку, а потім накреслив хрест на лобі, грудях та руках короля.

Ампула була зроблена для коронації Карла II, але її форма сягає більш ранньої версії. Згідно з легендою, першу ампулу у вигляді орла було вручено святому Томасу Бекету самою Дівою Марією, яка сказала, що з неї відтепер будуть помазані всі майбутні королі Англії.

Ложка для коронації набагато старша, вона пережила навіть Олівера Кромвеля, який наказав розплавити всі золоті королівські регалії після перемоги над військом короля Громадянської війни.

До речі, тут можна пояснити різночитання в іменах британських королів. Звинувачувати в цьому треба німців та традиції історіографії, яка була прийнята у російській імперії. Так склалося історично. Імена англійських королів та королів писалися російськими істориками так, як їх вимовляли у Німеччині. Тому не Генрі VIII, а Генріх, і Чарльз, а Карл. Принц Вільям, коли стане королем, отримає ім'я Вільгельм V. Але це в Росії, якщо, звичайно, там нічого не зміниться. В Україні вже зараз на офіційному рівні вирішили називати Чарльза саме Чарльзом ІІІ, а не Карлом.

Ще трохи про те, як організатори церемонії ув'язнили членів британської королівської родини під час коронації. Спочатку пропонувалося розсадити всіх відповідно до їхньої черговості на престол. Але при такому варіанті принц Гаррі був би поруч із принцом Вільямом і Кейт Міддлтон.

Цього вирішили уникнути. Тому перші два ряди зайняли ті родичі Чарльза, які активно виконують обов'язки членів королівської сім'ї. Принц і принцеса Уельські сиділи поруч із принцесою Анною, принцом Едвардом та його дружиною Софі.

А принц Гаррі опинився у третьому ряду серед далеких родичів.

Серед найбільш очевидних змін старих традицій стало рішення звільнити від уклінності всіх членів королівської сім'ї крім принца Вільяма. Він як старший син і перший у черзі на престол опустився на одне коліно перед батьком і поклявся служити королю вірою та правдою.

Королева Камілла мала чудовий вигляд у своєму урочистому вбранні.

Принц Джордж, старший син Вільяма та Кейт, був одним з її пажів.

201

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram