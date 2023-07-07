У ворога є дистанційна перевага: Зеленський про необхідність далекобійної зброї для ЗСУ

Українським військовим, які поступово звільняю захоплені росіянами території, потрібна далекобійна зброя не тільки для того, аби мати змогу проводити наступальні дії, а й для того, щоб вести оборонні операції.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу у Чехії.

«Без далекобійної зброї складно не тільки наступальну місію виконувати. Складно, якщо чесно, проводити оборонну операцію. Це дуже складно. Те, що ти борониш свою землю і не можеш досягти відповідної дистанції, щоб зруйнувати ворога», — сказав він.

За словами очільника української держави, у росіян є дистанційна перевага. Тому далекобійна зброя важлива для оборонно-наступальних дій українських військових.

Президент України зазначив, що йдеться про відповідну зброю з нашими союзниками. Перш за все із США, адже, за його словами, передача зброї залежить тільки від них.

Також Зеленський додав що Україна веде переговори й з іншими партнерами про передачу далекобійних снарядів до деяких систем.

Нагадаємо, ще минулого року українські офіційні особи почали закликати США передати Україні далекобійні ракети ATACMS. Завдяки їм українські військові змогли б завдавати ударів по тилових районах зосередження противника. Для використання такого озброєння Україна вже має РСЗВ HIMARS.

Тривалий час США відхиляли прохання України. Але наприкінці травня президент США Джо Байден підтвердив, що країна почала розглядати можливість передачі нашим військовим таких ракет. Тим часом комітет Палати представників США з закордонних справ підтримав резолюцію із закликом до адміністрації голови Білого дому передати Україні ATACMS. Окрім того, за даними ЗМІ, Британія теж готується передати Україні далекобійні ракети, а Франція розглядає можливість відправки ракет Scalp.

Як повідомляли «ФАКТИ», Чехія передасть Україні додаткові ударні гелікоптери та великокаліберні боєприпаси. Крім того, Прага поставить Києву авіасимулятори, щоб навчання пілотів для F-16 могло проходити прямо в Україні. Президент Петр Павел також заявив, що країна підтримає Київ на саміті НАТО у Вільнюсі.

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