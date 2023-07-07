Чехія передасть Києву бойові гелікоптери та підтримає Україну на саміті НАТО у Вільнюсі

Чехія, яка після 24 лютого 2022 року прийняла в себе сотні тисяч українських біженців, передасть Україні додаткові ударні гелікоптери й великокаліберні боєприпаси.

Крім того, Прага поставить Києву авіасимулятори, щоб навчання пілотів для F-16 могло проходити прямо в Україні.

Про це пише «Європейська правда».

Президент Чехії Петр Павел наголосив на важливості підтримки України саме зараз, коли українська армія розпочала контрнаступ і продемонструвала всьому світу, що росія далеко не така сильна, як позиціювала себе останні роки.



Гелікоптери та 100 тисяч штук великокаліберних снарядів надійдуть до України найближчими місяцями.

Павел пообіцяв, що Чехія підтримає Україну на саміті НАТО у Вільнюсі та приєднається до фінансової допомоги.

«Я вважаю, що Україну у її бажанні приєднатися до ЄС та НАТО необхідно підтримувати. Ми зробимо все для цього. Ми постараємося, щоб переговорний процес розпочався до кінця поточного року, і щоб чітко прозвучало, що Європа в майбутньому буде з Україною», — заявив президент ЧР.



Нагадаємо, за час повномасштабного вторгнення Чехія відправили майже 700 одиниць важкої техніки та понад чотири мільйони боєприпасів Україні.

Як повідомляли «ФАКТИ», «Укроборонпром» та агенція AMOS, що входить до складу Міноборони Чехії, підписали угоду про створення спільного оборонного кластера. Триває процес створення нових чесько-українських спільних підприємств з метою збільшення виробництва військової техніки для потреб ЗСУ. У зв'язку з цим Чехія планує запросити для співпраці тисячі фахівців з України.

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