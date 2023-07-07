Наближаються перевірки бізнесу: до кого скоро прийдуть податківці

З 1 серпня влада повертає перевірки бізнесу. Низку змін депутати внесли до Податкового кодексу України.

Про це нагадує finance.ua.

У 2023−2024 роках планові перевірки торкнуться виключно таких компаній чи підприємців:

- які здійснюють діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції;

- які здійснюють діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес);

- які надають фінансові, платіжні послуги;

- інших платників, які на основі показників, сформованих за підсумками 2021 календарного року, мають один із таких ризиків:

- рівень сплати податку на прибуток на 50 і більше відсотків менший, ніж рівень сплати податку у відповідній галузі;

- рівень сплати податку на додану вартість на 50 і більше відсотків менший, ніж рівень сплати податку у відповідній галузі;

- дебіторська заборгованість перевищує кредиторську заборгованість більше ніж у 2 рази;

- загальна сума витрат, відображених у податковій декларації про майновий стан і доходи, становить 75 або більше відсотків суми загального річного доходу, задекларованого у такій декларації, за умови що сума загального річного доходу, отриманого від провадження підприємницької діяльності, становить 10 мільйонів гривень і більше;

- нарахування та/або виплата податковим агентом — юридичною особою доходів у вигляді заробітної плати в розмірі менше середньої заробітної плати по підприємствах відповідної галузі у відповідному регіоні.

Податківці не мають права перевіряти дві категорії суб'єктів:

- платників єдиного податку першої та другої груп, причому мораторій на перевірки діятиме до 1 серпня 2024 року,

- юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, офіційним місцезнаходженням яких є тимчасово окупована територія, територія активних бойових дій чи можливих бойових дій — до моменту завершення тимчасової окупації, припинення активних бойових чи можливості бойових дій або ж до державної реєстрації зміни місцезнаходження,

- юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, об'єкти оподаткування чи об'єкти, пов’язані з оподаткуванням яких знаходяться на тимчасово окупованій території, території активних бойових дій чи можливих бойових дій — в частині проведення фактичних перевірок за місцезнаходженням цих об'єктів — до моменту завершення тимчасової окупації, припинення активних бойових дій чи можливості бойових дій.

Але мораторій не розповсюджується на перевірки платників єдиного податку першої та другої груп, які вирішили припинити свою діяльність.

Також мораторій не діятиме у випадку, якщо платник податків з адресою реєстрації на тимчасово окупованій території або території активних бойових дій вирішить почати процедуру реорганізації або ліквідації, або ж подасть на бюджетне відшкодування ПДВ чи заявить значне від'ємне значення цього податку. В таких випадках податківці матимуть можливість провести позапланову перевірку.

Нагадаємо, в Україні фізособи-підприємці можуть припинити підприємницьку діяльність дистанційно. Також можна буде змінити форму власності бізнесу.

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