Податкові перевірки та штрафи повернуться з серпня: Гетьманцев зробив важливу заяву

Народні депутати не встигли повернути перевірки бізнесу й штрафи за невикористання касових апаратів з 1 липня виключно з технічних причин, ці норми запрацюють з 1 серпня. Про це Forbes Ukraine заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

За його словами, деякі правки у законопроєкт № 8401, який має скасувати пільги для бізнесу та повернути перевірки, ще можуть внести. Також є правка, за якою чинний режим оподаткування залишиться для бізнесу у прифронтових зонах.

Ще одна пропозиція, яку подав Гетманцев та його колеги, — прописати в законі критерії перевірки бізнесу на 2023−2024 роки, за якими перевірятимуть лише тих, хто має менше податкове навантаження, ніж у середньому по галузі, і виплачує зарплати, нижчі за середні по галузі.

За словами голови комітету, також надходить багато пропозицій щодо скасування штрафів за невикористання РРО, однак Україна не може піти на це.

«У нас є меморандум із МВФ, де це чорним по білому написано. Ми можемо багато чого хотіти, але є реалії, прописані в меморандумі, і від них ми будемо відштовхуватись, як країна, яка хоче отримати $ 115 млрд фінансування за 4 роки», — наголосив нардеп.

Як повідомлялося, раніше заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк заявив, що Верховна Рада не встигне скасувати пільги для бізнесу з 1 липня, як планувалося.

Відповідний законопроєкт № 8401 Верховна Рада схвалила у першому читанні 29 травня. Ним пропонується скасувати з 1 липня 2023 року низки норм Податкового кодексу, встановлених на час воєнного стану. Зокрема, з цієї дати пропонується:

скасувати можливість для фізичних осіб — підприємців та юридичних осіб бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2% від суми доходу;

скасувати можливість для фізичних осіб — підприємців платників єдиного податку І та ІІ груп не сплачувати єдиний податок;

відновити проведення документальних перевірок бізнесу;

скасувати зупинення перебігу строків (строків подання податкової звітності, строків проведення перевірок, строків отримання податкової інформації контролюючими органами, строків проведення процедури адміністративного оскарження тощо);

відновити застовування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства;

відновити застосування штрафів за порушення правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

відновити штрафи за порушення порядку використання реєстраторів розрахункових операцій/програмних реєстраторів розрахункових операцій.

Також законопроєкт відновлює дію заборони на роботу програмних реєстраторів розрахункових операцій в режимі офлайн, врегульовує розрахунок податкового кредиту для нерезидентів, а також податку на прибуток підприємств.

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